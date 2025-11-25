La Fundación La Caixa ha vendido los pisos de alquiler social al fondo de inversión Mosaic Propco S.L.U.

Comprar casas por Telegram y sin verlas: así es el nuevo método para acceder a una vivienda al instante

Compartir







MadridUnas 200 familias del Ensanche de Vallecas se movilizan para no quedarse en la calle, el riesgo de desahucio es inminente después de que los apartamentos que anteriormente eran considerados de alquiler social, la Fundación La Caixa los haya vendido al fondo de inversión Mosaic Propco S.L.U.

Esta operación pone en grave riesgo el derecho a la vivienda de numerosas familias trabajadoras y vulnerables, que podrían verse en la calle ante la negativa del nuevo propietario a renovar los contratos.

Los apartamentos de la calle Mazaterón son pisos pequeños de unos 45 metros cuadrados donde residen en su mayoría familias monoparentales, personas mayores y vecinos con bajos ingresos o discapacidad, quienes accedieron a las viviendas con rentas de entre 400 y 600 euros al mes, muy por debajo del precio en la zona, informa el Portal de Vallecas.

Los vecinos piden al Ayuntamiento de Madrid que les proteja frente a las operaciones especulativas de venta y desahucio.

PUEDE INTERESARTE Madrid y Barcelona, señalados en rojo por Europa ante la preocupante situación de la vivienda

Las tres exigencias del movimiento vecina al Ayuntamiento

Adquisición Conjunta: Reclaman al Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España que coordinen una operación inmediata para que sus empresas públicas de vivienda (EMVS, AVS y SEPES) adquieran conjuntamente los inmuebles. Parque Público: El objetivo es que las viviendas se integren en el parque público de alquiler asequible, blindando su función social a largo plazo. Mantenimiento de Contratos: Mientras tanto, exigen que se mantengan los contratos actuales de las familias de la calle Mazaterón de forma indefinida, sin subidas abusivas ni amenazas de desalojo, evitando así graves situaciones de vulnerabilidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Fundación, al haber modificado sus prioridades y renunciado a mantener estas viviendas dentro del régimen de protección oficial, ha contribuido a que un recurso público y social pase al mercado especulativo, en detrimento de las vecinas y vecinos de Vallecas, explican desde el PSOE madrileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

PSOE exige "responsabilidades" al Ayuntamiento por dejar "desamparados" a inquilinos

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha exigido "responsabilidades" al Ayuntamiento de Madrid por dejar "desamparados" a vecinos de Villa de Vallecas que están "intentando expulsar" de sus viviendas sociales, hasta ahora propiedad de una entidad bancaria.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Ayuntamiento ante el problema de garantía de derecho de la vivienda y sobre todo de vecinos y vecinas que hoy se ven desamparados ante estos proyectos especulativos inmobiliarios sin una solución de garantía de un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda", ha expuesto Maroto en declaraciones remitidas a los medios.

La socialista ha avanzado que su grupo llevará al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa para la "intermediación institucional" del Consistorio para garantizar que los vecinos "puedan tener un derecho a una vivienda digna y que se puedan quedar en sus hogares".

Maroto ha resaltado que esta situación "se está repitiendo" en otras viviendas de la ciudad, con fundaciones con obra social que ponen "a la venta" su patrimonio inmobiliario, "afectando a vecinos de distintos distritos". En este sentido, señala que el Ayuntamiento "no se puede desentender" ya que las viviendas, aunque sean "propiedad privada" se han edificado "en suelo público".