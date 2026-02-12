Desde el Partido Popular de Fuenlabrada han reiterado la falta de mantenimiento de la Línea 5 de Cercanías que pasa por la localidad

La presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán: "No hay que esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar"

El Partido Popular (PP) de Fuenlabrada ha denunciado el derrumbe de un muro junto a las vías de la Línea C-5 de Cercanías a su paso por la localidad en "una zona próxima a viviendas y paso habitual de trenes", por lo que "ha exigido actuaciones inmediatas" ante lo que considera que es "una situación de riesgo evidente".

"Estamos hablando de seguridad. No de política. Aquí podría haber pasado algo mucho más grave", han denunciado desde el PP en sus redes sociales, donde muestran unas imágenes del muro caído junto a la vía donde se observa "un terreno inestable, desprendimientos a escasos metros de la vía y ninguna actuación preventiva visible".

Quejas ante infraestructuras deterioradas

Desde el PP han reiterado que la falta de mantenimiento, como ya denunciaban hace unos días en el propio Pleno municipal, "tiene consecuencias reales y pone en riesgo a vecinos y usuarios de la C-5", por lo que reclaman al Ayuntamiento que no siga "mirando hacia otro lado mientras las infraestructuras se deterioran".

"Cuando se trata de infraestructuras y de seguridad no caben excusas ni silencios", y ha reclamado una "evaluación técnica urgente y la reparación inmediata del muro", ha añadido la presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán, número tres del PP madrileño, quien exige "no esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar".

Fuentes municipales han señalado que la pasada semana el Ayuntamiento ya sacó adelante una propuesta en el Pleno para exigir al Ministerio, a Renfe y a ADIF que auditen la situación de la infraestructura de Cercanías y que lleven a cabo mejoras concretas en la línea, con un calendario y plazos para el desarrollo del Plan.

"Nuestra posición es exactamente la misma, seguimos exigiendo al organismo competente que ponga las medidas necesarias para que se garantice tanto la seguridad como el funcionamiento del servicio de Cercanías en la ciudad", han insistido desde el Consistorio, donde están tratando de averiguar cuándo se ha producido la caída del muro.

Auditoria en los Cercanías

Desde el PP ya lograron la semana pasada que el Pleno municipal diera luz verde por unanimidad a la citada propuesta para encargar y ejecutar una auditoría independiente sobre las Cercanías de Madrid que "analice tanto la infraestructura viaria como las incidencias que se producen en la red y las causas de dichas incidencias".

Además, exigía la publicación de las conclusiones del informe y, de manera periódica, un histórico de problemas y actuaciones correctivas llevadas a cabo para solucionarlos.

También solicitaba un plan de choque inmediato para la C-5 con actuaciones de mantenimiento extraordinario y renovaciones puntuales que incluya un refuerzo de brigadas y recursos, y un calendario de ejecución.

Por último, se acordaba que desde el Consistorio también instará a "aprobar y publicar un calendario firme y con plazos concretos para la ejecución de las inversiones previstas en el Plan ce Cercanías de Madrid, que está ya en marcha y cuenta con un presupuesto que supera los 7.000 millones de euros".