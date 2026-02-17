Celia Molina 17 FEB 2026 - 05:30h.

Hablamos con la directora de comunicación del Ayuntamiento de Las Rozas sobre esta original iniciativa llamada 'Pacto de Familias'

Por qué limitar el acceso a las redes sociales a los 16 años y no antes o después: "Hay un salto madurativo"

El Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) ha impulsado, a través de la comunidad educativa del municipio, la adhesión al Pacto de las Familias, una iniciativa orientada a lograr un pacto social entre padres de alumnos en edades comprendidas entre los 10 y los 16 años para retrasar la entrega del primer dispositivo móvil. Este acuerdo entre familias del mismo entorno elimina la presión de que "todos los niños ya tengan móvil", propone retrasar la entrega de un teléfono con redes sociales hasta los 14 años y recomienda unas normas de uso interno hasta los 16 años, como manual orientativo para los padres.

Desde el lanzamiento del formulario de adhesión hace unos días, ya son casi cuatrocientas familias las que se han apuntado, respaldando masivamente esta iniciativa institucional. El objetivo de la misma es concienciar a hijos y padres de las consecuencias que puede tener el uso prematuro de un teléfono móvil (a una edad tan complicada como la pre-adolescencia). Una preocupación similar - pero no vinculante - a la que ha mostrado recientemente el Gobierno de España al prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"Se nos ocurrió esta idea, que no es vinculante, es decir, que no es obligatoria ni una ley. Llevábamos mucho tiempo detrás de ello y, desde el área de Salud Mental del Ayuntamiento, nos reunimos con los AMPAS en los colegios para escuchar las preocupaciones de los padres en torno al uso de los móviles en los menores. Todos coincidían en que era muy difícil no darle el móvil a sus hijos cuando les decían que "todos los demás niños de la clase ya lo tenían" y que ellos eran los últimos en obtener uno. Por ello se decidió lanzar un formulario en que los padres se comprometieran a no dar teléfonos a sus hijos menores de 14 años y, en los pocos días que lleva vigente, ya se han apuntado 368 familias" ha dicho Inés Verdejo, directora de comunicación de Las Rozas, en el momento de esta entrevista.

"Sabemos que habrá muchos padres cuyos hijos tengan alguna necesidad especial y que, por ello, necesiten llevar un teléfono. o, simplemente, familias que quieren que sus hijos, cuando van al cine en el centro comercial, les llamen cuando ya hayan salido. Por ello, el Ayuntamiento también se ha puesto en contacto con los Centros Comerciales del municipio, para que estos habiliten un punto de encuentro en el que, cuando lo necesiten, los menores de 14 años, puedan llamar a sus padres desde allí. En este momento, ya hay 13 comercios adheridos a la iniciativa", ha añadido.

El Ayuntamiento entregará pegatinas distintivas a los comercios y empresas, así como a sus edificios municipales, para que los menores identifiquen estos “Puntos Seguros”. Su apuesta por el Pacto de las Familias está enmarcada dentro del Plan de Salud Mental del Ayuntamiento de Las Rozas, que se articula a través de 10 programas específicos y más de 200 medidas diseñadas por especialistas para abordar los diversos aspectos de la salud mental y emocional. Entre ellas, también se incluyen consejos para los padres de los niños de 16 años que sí puedan acceder por ley a las redes sociales, como no dejar que los adolescentes se encierren a chatear en sus habitaciones ni usen el teléfono en las comidas y las cenas.