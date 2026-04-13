Confirmado por Hacienda: si tienes un alquiler turístico en Madrid este error está costando multas de 5.000€

Marta Egea 13 ABR 2026 - 13:30h.

Hacienda ha intensificado el control sobre los alquileres turísticos en Madrid, detectando errores frecuentes en la renta que ya están derivando en enormes multas

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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El auge del alquiler turístico en Madrid ha convertido a miles de propietarios en pequeños “gestores turísticos” casi sin darse cuenta. Plataformas como Airbnb han hecho más sencillo este proceso, pero también han traído consigo una realidad que muchos desconocían: cada vez hay más control, más inspecciones y más sanciones.

Hacienda ha comenzado a detectar un error que se repite con frecuencia en la declaración de la renta y en la gestión de estos inmuebles. Un error que, en ciertos casos, puede suponer hasta 5.000 euros en sanciones. Lo más llamativo es que no siempre es un fraude deliberado, muchos propietarios no son siquiera conscientes de que están incumpliendo la normativa.

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El error más común: no declarar correctamente los ingresos

Si hay un fallo que se repite de manera constante entre los propietarios de viviendas turísticas en Madrid, es no declarar correctamente los ingresos obtenidos a través de plataformas como Airbnb o similares. Puede parecer un detalle pequeño, pero para Hacienda es una clara infracción.

Desde un punto de vista fiscal, todos los ingresos derivados del alquiler turístico deben ser incluidos en la declaración de la renta. No importa si se trata de una actividad ocasional, de unos pocos días al mes o de un ingreso complementario: cualquier cantidad percibida debe ser declarada. Aquí es donde comienzan a surgir los errores.

El primero es el más evidente: no declarar nada. Algunos propietarios consideran que, al ser ingresos esporádicos o de una pequeña cantidad, no es necesario incluirlos en el IRPF. La Agencia Tributaria no opina igual, de hecho, tiene acceso a estos datos gracias a la información que proporcionan las propias plataformas, lo que hace más sencillo detectar discrepancias entre lo declarado y lo realmente ingresado.

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Otro error más sutil es declarar mal. Es decir, incluir los ingresos en un apartado incorrecto o aplicar beneficios fiscales que no corresponden. Muchos contribuyentes tratan estos alquileres como si fueran arrendamientos de vivienda habitual, aplicando las reducciones que no están permitidas en el alquiler turístico. Lo más común es que estos ingresos se consideren rendimientos del capital inmobiliario o actividad económica en caso de ofrecerse.

El tercer error frecuente es no prorratear correctamente los gastos. La normativa permite deducir ciertos costes, pero solo en proporción al tiempo que la vivienda ha estado alquilada. Aplicar el 100% de los gastos cuando el inmueble solo ha estado alquilado unos meses es un error que, además, Hacienda puede detectar con facilidad.

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Las consecuencias de ello pueden ir más allá de una simple corrección. Hacienda puede iniciar una regularización, exigir el pago de lo no declarado, añadir intereses de demora y aplicar sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada. En los casos más complejos o reincidentes pueden alcanzar 5.000 euros o más de multas.

¿Por qué es más fácil detectar el fraude en alquileres turísticos?

El margen para cometer errores o directamente incumplir la normativa en el alquiler turístico es cada vez menor. Durante los últimos años, Hacienda y las administraciones han reforzado de manera notable sus mecanismos de control, apoyándose en una herramienta clave: el cruce masivo de datos.

La Agencia Tributaria puede acceder a información procedente de múltiples fuentes. Las plataformas de alquiler como Airbnb están obligadas a comunicar datos sobre los anfitriones, los ingresos obtenidos y las operaciones realizadas. A esto se suman los registros autonómicos de viviendas turísticas, los datos bancarios, los consumos energéticos e incluso la información catastral.

El resultado es un sistema que permite detectar incoherencias con gran exactitud: viviendas anunciadas como turísticas que no figuren en registros oficiales, ingresos no declarados o discrepancias entre el uso del inmueble y lo reflejado en la renta.

Este mayor control coincide con un endurecimiento de la normativa. En 2026, la regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid ha dado un paso más, reforzando los requisitos administrativos y ampliando la capacidad de los ayuntamientos para limitar o supervisar este tipo de actividad.

Las administraciones ya no actúan de manera aislada, sino coordinada, lo que hace que la eficacia de las inspecciones se multiplique. Asimismo, se ha incrementado la presión sobre plataformas y gestores, obligándoles a retirar anuncios ilegales y facilitando la identificación de propietarios que operan fuera de la ley.

¿Qué pasa si se declara mal el alquiler turístico?

Declarar incorrectamente un alquiler turístico no es un simple descuido administrativo: puede tener consecuencias económicas importantes. Cuando Hacienda detecta que los ingresos no se han incluido de manera correcta en la declaración, da igual si es por omisión, clasificación errónea o por aplicar deducciones indebidas, se comienza un proceso de regularización.

Cuando esto pasa, el contribuyente debe abonar la cantidad que dejó de declarar, junto con los intereses de demora correspondientes. Pero puede que no quede ahí. La Agencia Tributaria puede imponer una sanción que, dependiendo de la gravedad del caso, oscila entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada. En situaciones concretas, sobre todo cuando hay incumplimientos adicionales o actividad irregular, las multas pueden alcanzar cifras como los 5.000 euros o incluso superarlas.

Una vez detectada la irregularidad, el contribuyente quedaría en el radar de Hacienda, lo que aumenta la probabilidad de futuras revisiones o inspecciones. Por esto, no basta con declarar “algo”: es esencial hacerlo correctamente, en el apartado adecuado y respetando todas las obligaciones fiscales.