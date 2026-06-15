El Gobierno regional promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono joven

La presidenta madrileña ha defendido que la Comunidad solo va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes

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MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que el Gobierno regional promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono joven pese a no estar empadronados.

Lo ha expresado durante su participación en un desayuno informativo en la capital, tras las limitaciones introducidas en la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Se buscan nuevos acuerdos

La presidenta madrileña ha defendido que la Comunidad solo va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes, que desde 2011 dicta "que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños".

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio. Y responde a otra realidad, el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", ha defendido.

Además, ha subrayado que el suburbano se sigue modernizando y ampliando y hay que pagar también las nóminas de los trabajadores del servicio de "uno de los mejores transportes públicos del mundo" y "hay que pagarlo".

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No obstante, Díaz Ayuso ha detallado que del mismo modo que se mantienen convenios con otras regiones, se seguirán impulsando otros acuerdos para que los jóvenes estudiantes que vengan a la región puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva.

La medida: ya es obligatorio estar empadronado en Madrid

A partir este lunes ya es obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual).

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Según publicó el Gobierno regional la pasada semana en el BOCM, la medida se aplicará desde hoy, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del conocido abono transportes no requería estar empadronado.

La relación de municipios incluidos en el uso de la tarjeta está disponible en la página web del consorcio, que ha detallado que aquellos usuarios que tengan en la actualidad la tarjeta o la tenga que renovar, y no estén empadronados, no podrán hacerlo. Es decir, tampoco podrán renovarla aquellos que la extravíen y la tengan que solicitar de nuevo.

Por su parte, respecto de Castilla y León, los títulos serán válidos en los municipios incluidos en los convenios vigentes suscritos con esa comunidad autónoma.

En el caso de los que sí lo estén, la condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios anteriores, el solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta.

Renfe rechaza que Madrid pida empadronamiento y exige reunión de comisión de seguimiento

Renfe ha mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid exija desde este lunes empadronamiento para poder solicitar el abono transporte, algo que "genera desigualdades y segregación" en el acceso a esta prestación, y ha exigido una reunión de la comisión de seguimiento.

Así lo ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado en el que califica de "injustificables" estas restricciones que "van en contra del objetivo de reducir el uso del coche" y ha recalcado que no ha estado ni "comunicada ni consensuada" con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.

La compañía ha cargado contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) porque la política de movilidad debe centrarse en "reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento".