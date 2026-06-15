La Comunidad de Madrid considera coherentes los cambios en abono transporte con los que se pide estar empadronado en la comunidad

Los estudiantes universitarios de otras regiones sí podrán tener el abono sin estar empadronados en Madrid

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MadridContinúa la polémica generada por las nuevas medidas implementadas por la Comunidad de Madrid para la solicitud y gestión del abono transporte joven. A partir este lunes 15 de junio será obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual).

Según publicó el Gobierno regional la pasada semana en el BOCM, la medida se aplicará desde hoy lunes 15 de junio, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del abono transportes no requería estar empadronado en Madrid, pero tras implantarse estos cambios sí se tiene que estar empadronado en la comunidad regida por Ayuso o en otras cinco provincias de España.

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Tu municipio de residencia debe pertenecer a la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid defiende su polémica medida que no ha tardado en generar descontento entre los miles de usuarios jóvenes afectados. "La medida no introduce ninguna novedad, sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes: las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".

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Además, sostienen que el impacto será reducido, "ya que afecta únicamente a un 3,4% de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo: quienes ya disponen del abono lo mantendrán en las condiciones actuales".

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Las claves para pedir el abono transporte

Desde 'Informativos Telecinco' nos hemos puesto en contacto con el Consorcio Regional de Transportes de la comunidad para conocer las claves de estas medidas, que según inciden desde el consorcio, "no introducen ninguna novedad", sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes,

El primer cambio que afecta a miles de usuarios del abono es que para poder solicitar la tarjeta de transporte es necesario que tu municipio de residencia pertenezca a la Comunidad de Madrid.

También podrán solicitar el abono transporte todos aquellos ciudadanos que estén empadronados en aquellos municipios que pertenezcan a las provincias de Ávila, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo. Es decir, los municipios que pertenezcan a aquellas provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid.

Es decir, los municipios que pertenezcan a aquellas Si eres miembro de una familia numerosa, podrás presentar la solicitud, aunque tu municipio de residencia no cumpla los requisitos anteriormente indicados.

anteriormente indicados. El empadronamiento se aportará de forma telemática o en cualquier oficina del consorcio.

o en Desde el Consorcio se destaca que todos aquellos que tengan vigente el abono podrán seguir disfrutando de la tarjeta transporte a pesar de no estar empadronado en la Comunidad de Madrid o en las provincias en las que se tenga convenio. No obstante, en el momento en el que se tenga que renovar el abono por motivos de caducidad sí que se tendrá que estar empadronado.

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¿Cómo demostrar que estoy empadronado?

En el caso de los que sí estés empadronado en la Comunidad de Madrid o en cualquiera de los municipios que mantienen el acuerdo con el consorcio, la condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios anteriores, el solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta.

Está aportación podrá realizarse de forma telemática o en cualquier oficina del consorcio de tranpsortes.

¿Qué ocurre si pierdo mi tarjeta?

Entre las novedades de esta medida que se encuentran disponibles en la página web del consorcio, también se ha detallado que aquellos usuarios que tengan en la actualidad la tarjeta o la tenga que renovar, y no estén empadronados, no podrán hacerlo.

Es decir, tampoco podrán renovarla aquellos que la extravíen y la tengan que solicitar de nuevo.

Los motivos de la implantación de esta nueva medida

Fuentes de la Consejería de Transportes han asegurado que la medida "no introduce ninguna novedad", sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de Madrid o de las comunidades con convenios.

Además, han precisado que su puesta en marcha se ha pospuesto por las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia.

La crítica de Renfe a la medida del consorcio

Como era de esperar, la medida ha generado gran polémica. Desde Renfe han mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid exija el empadronamiento para poder solicitar el abono transporte, algo que "genera desigualdades y segregación" en el acceso a esta prestación, y ha exigido una reunión de la comisión de seguimiento.

Así lo ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado en el que califica de "injustificables" estas restricciones que "van en contra del objetivo de reducir el uso del coche" y ha recalcado que no ha estado ni "comunicada ni consensuada" con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.

Otras alternativas disponibles

Desde Renfe también se ha recordado "que sus títulos de transporte ofrecen distintas opciones sin necesidad de justificar el empadronamiento a diferencia de los nuevos requisitos que exige la Comunidad de Madrid para la tarjeta de transporte".

Así, ha recordado el abono mensual de Renfe, con un coste de 20 euro (10 euro para jóvenes), permite viajar de forma ilimitada en todos los núcleos de Cercanías de España, sin restricciones de zona durante su periodo de validez.

Es una solución flexible para usuarios que se desplazan entre distintas ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia. Mientras que la opción del Bonotren, permite realizar 10 viajes y solo es válido para un núcleo concreto y en las zonas seleccionadas en el momento de la compra.