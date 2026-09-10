David Soriano 10 SEP 2026 - 13:30h.

El uso de fuegos artificiales, aunque sea en eventos privados, requiere de la concesión de autorizaciones municipales para su uso por motivos de seguridad y el peligro de incendio que pueden suponer.

Las infracciones y el mal uso de la pirotecnia se paga caro: multas de 300 a 600.000 euros

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El verano en España es sinónimo de verbenas, bodas, barbacoas y celebraciones al aire libre. En el centro de muchas de estas festividades privadas suele aparecer un elemento clásico: los fuegos artificiales. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos consideran un acto inofensivo de alegría nocturna es, en realidad, una actividad fuertemente regulada. Sea cual sea se grado, desde encender un petardo, lanzar un cohete o desplegar una pequeña batería de fuegos artificiales en el jardín de una propiedad privada sin el debido permiso puede convertirse en la pesadilla económica de las vacaciones. Las multas por incumplir esta normativa pueden alcanzar con facilidad los 3.000 euros, una cifra que sorprende a cientos de infractores cada año.

El marco legal: ¿Por qué es ilegal la pirotecnia privada no autorizada?

Hay un mito muy extendido: el derecho absoluto a hacer lo que se desee dentro de la propiedad privada. No obstante, el espacio aéreo, la seguridad ambiental y los niveles de ruido trascienden los muros de cualquier parcela, urbanización o chalet. Durante los meses estivales, cuando las altas temperaturas y la escasez de lluvias elevan el riesgo de incendios a niveles críticos, las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad intensifican la vigilancia. El uso imprudente de pirotecnia ya no solo se vigila en las grandes plazas públicas durante las fiestas patronales, sino también en las urbanizaciones residenciales y zonas de la periferia urbana.

La regulación del material pirotécnico en España se asienta sobre un complejo entramado de normativas estatales, autonómicas y municipales. A nivel nacional, el Real Decreto 563/2010, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, establece las directrices estrictas para la fabricación, almacenamiento, distribución y uso de estos artefactos. Este reglamento técnico divide los productos pirotécnicos en diferentes categorías (F1, F2, F3 y F4) según su peligrosidad, nivel de ruido y la edad mínima requerida para su manipulación. Mientras que los artículos de categoría F1 (como las bombetas o las bengalas de baja peligrosidad) tienen restricciones mínimas, los de categoría F2 y F3 (petardos de mediana intensidad, tracas y cohetes voladores) requieren distancias mínimas de seguridad muy estrictas respecto a personas y bienes inmuebles, que rara vez se pueden garantizar en un patio o jardín particular estándar. La normativa estatal deja claro que el uso de estos materiales en entornos urbanos o con proyección hacia el exterior requiere una supervisión directa y, en la gran mayoría de los casos, una autorización expresa por parte de las delegaciones del Gobierno o de las administraciones locales encargadas de la seguridad.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana tipifica en su articulado las infracciones relacionadas con el uso indebido de armas, explosivos y artículos pirotécnicos. Según el artículo 36.12 de esta ley, se considera infracción grave "La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias". La manipulación de estos artefactos incumpliendo la normativa aplicable o fuera de los lugares y momentos autorizados constituye una infracción grave. Estas infracciones graves de carácter estatal se sancionan con multas que oscilan habitualmente entre los 601 y los 30.000 euros, dependiendo exclusivamente del peligro generado para las personas, la fauna o los bienes colindantes.

Las ordenanzas municipales contemplan severas multas

Si la ley estatal dibuja el marco de seguridad general, son los ayuntamientos los encargados de aplicar la letra pequeña a través de sus correspondientes Ordenanzas de Convivencia Ciudadana y de Contaminación Acústica. Municipios de toda la geografía española, desde grandes urbes hasta pequeñas localidades turísticas de costa e interior, han endurecido estas normativas locales de manera drástica en la última década. Por ejemplo, consistorios como el del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz recuerdan de forma recurrente al inicio de cada campaña estival que el uso de cualquier petardo, cohete o elemento de pirotecnia en la vía pública o en recintos privados que afecte al descanso exterior está completamente prohibido salvo autorización expresa. Celebrar un hito familiar o empresarial con fuegos artificiales no es completamente imposible en nuestro país, pero requiere una planificación institucional rigurosa. Aquellos ciudadanos o empresas que deseen incluir de manera legítima un espectáculo de luces y pólvora en su boda, aniversario o fiesta privada deben seguir un protocolo estricto ante su ayuntamiento:

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Solicitud de autorización formal : Presentar una instancia por los canales oficiales con al menos un mes de antelación en el registro municipal, detallando el tipo exacto de material pirotécnico, los kilogramos de pólvora pura y la duración estimada del espectáculo.

: Presentar una instancia por los canales oficiales con al menos un mes de antelación en el registro municipal, detallando el tipo exacto de material pirotécnico, los kilogramos de pólvora pura y la duración estimada del espectáculo. Contratación profesional homologada : Para espectáculos medianos o grandes, es obligatorio por ley contratar a una empresa de pirotecnia autorizada por el Ministerio de Industria y que cuente con técnicos debidamente certificados para la manipulación.

: Para espectáculos medianos o grandes, es obligatorio por ley contratar a una empresa de pirotecnia autorizada por el Ministerio de Industria y que cuente con técnicos debidamente certificados para la manipulación. Plan de seguridad y emergencias : Aportar un plano detallado con la delimitación del área de lanzamiento y el cumplimiento estricto de las distancias de seguridad obligatorias respecto a las viviendas adyacentes, tendidos eléctricos y zonas de vegetación forestal.

: Aportar un plano detallado con la delimitación del área de lanzamiento y el cumplimiento estricto de las distancias de seguridad obligatorias respecto a las viviendas adyacentes, tendidos eléctricos y zonas de vegetación forestal. Seguro de responsabilidad civil: Disponer de una póliza de seguro específica y vigente que cubra cualquier tipo de daño material o personal derivado de la ejecución del lanzamiento pirotécnico.

Las multas locales por perturbar el descanso vecinal, generar contaminación acústica fuera de los horarios permitidos o manipular pólvora sin control se fijan con un tope habitual de 3.000 euros para las infracciones tipificadas como graves de carácter municipal. El procedimiento administrativo suele iniciarse tras las quejas o llamadas de los vecinos al teléfono de emergencias de la Policía Local. Las patrullas en servicio, equipadas en ocasiones con sonómetros homologados o alertadas directamente por el destello visual en el cielo, acuden al inmueble de origen y levantan un acta de denuncia inmediata. La sanción económica resultante no solo se dirige a la persona física que encendió físicamente la mecha del artefacto, sino que puede recaer de forma subsidiaria sobre el propietario de la vivienda, la empresa de eventos o el organizador principal de la fiesta privada, complicando seriamente la resolución del conflicto.

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El motivo subyacente de esta severidad económica y administrativa no responde a un afán recaudatorio de las arcas municipales, sino a razones críticas de prevención de catástrofes y salud pública. El verano presenta condiciones climáticas extremas con olas de calor recurrentes. Una chispa procedente de un cohete defectuoso o simplemente desviada por una racha imprevista de viento puede recorrer cientos de metros de distancia e impactar directamente en una zona de matorral seco o masa forestal. Si cada año se originan incendios forestales de gran magnitud por una colilla, uno se puede hacer una idea de lo imprudente que es lanzar fuegos artificiales en fiestas particulares celebradas en urbanizaciones colindantes con parajes naturales. En estos escenarios catastróficos, el infractor ya no solo se enfrenta a una multa administrativa de 3.000 euros, sino a penas de prisión contempladas en el Código Penal por delitos ecológicos e imprudencia grave con daños materiales y personales.