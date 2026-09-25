Majadahonda recoge la basura bajo tierra mediante un sistema de tuberías que aspira los residuos en el 72% de su municipio

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MajadahondaNovedad en la localidad madrileña de Majadahonda. El Ayuntamiento del municipio madrileño ha querido presentar su nuevo sistema de recogida de basura. Un método dotado de una tecnología que permite reducir hasta un 90% el tráfico de camiones y las emisiones contaminantes en la ciudad. Majadahonda ha presentado este sistema de recogida de residuos neumática con la que la basura se deposita en unos buzones situados en la vía pública y se transporta por una red de tuberías subterráneas hasta una central.

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Como ha explicado Laura Romero Vaquero, concejala delegada de Medio Ambiente y Proyectos Financiables de Majadahonda, el municipio cuenta ya con esta infraestructura en alrededor del 72% de su población. Gracias a este sistema, la localidad de Majadahonda busca reducir la presencia de camiones de recogida, los malos olores y el ruido asociado a la retirada tradicional de los residuos.

¿Cómo funciona el sistema de recogida de basura implantado en Majadahonda?

El funcionamiento de este sistema comienza en el momento en el que los vecinos depositan sus bolsas de basura en los denominados buzones. A simple vista, estos dispositivos pueden parecer contenedores convencionales, aunque su funcionamiento es completamente diferente y es que los residuos no permanecen almacenados en la calle a la espera de que un camión los recoja, sino que son introducidos en una red de tuberías situada bajo el suelo.

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El sistema funciona de una manera similar a una gran aspiradora. Una vez que los residuos entran en los buzones, son transportados a través de las tuberías hasta una de las cinco plantas existentes en el municipio.

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Se trata de una infraestructura completamente estanca, una de las principales características que destaca Laura Romero Vaquero, concejala delegada de Medio Ambiente y Proyectos Financiables de Majadahonda, ya que permite mantener "los residuos aislados" y "evitar que los olores se acumulen en la vía pública".

Total disposición, una de las ventajas de esta tecnología

Como en los sistemas clásicos de recogida de basura, en esta tecnología existen diferentes buzones dependiendo del tipo de residuo. Uno de ellos está destinado a la basura orgánica. También hay buzones destinados a otros residuos, como los envases. En este último caso, el funcionamiento es más automatizado: basta con acercar la mano para que la abertura se active y permita introducir la bolsa.

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Uno de los grandes beneficios de este sistema de basura es que la recogida no depende de un horario concreto. Según explica el Ayuntamiento, los buzones están disponibles durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. De esta manera, los vecinos pueden depositar sus residuos en cualquier momento sin tener que esperar a una hora determinada para sacar la basura.

La reducción de los camiones de basura y la eliminación de los malos olores

Otra de las particularidades del sistema es que los buzones disponen de sensores que permiten conocer cuándo están llenos. De esta forma, la recogida se realiza en función de las necesidades del sistema y no siguiendo necesariamente una ruta fija de camiones por las calles. Cuando el sensor indica que un buzón necesita ser vaciado, se pone en marcha el proceso correspondiente para transportar los residuos a través de la red subterránea.

El hecho de que las tuberías sean estancas también supone una diferencia respecto a los contenedores convencionales. Al encontrarse los residuos dentro de una red cerrada, se reducen los olores que pueden generarse alrededor de los puntos de recogida.

Como ha explicado la concejala delegada de Medio Ambiente y Proyectos Financiables de Majadahonda, otro de los objetivos de este sistema es reducir el tráfico de vehículos destinados a la recogida de basura.

Según los datos ofrecidos, la recogida neumática puede llegar a reducir hasta un 90% el tráfico de camiones relacionado con la retirada de los residuos en las zonas que cuentan con este sistema. La reducción del tráfico de camiones es, además, uno de los aspectos relacionados con el impacto ambiental del sistema.

Otros lugares donde existe esta tecnología de recogida de basuras

La red neumática se ha convertido así en una parte de la infraestructura urbana de Majadahonda y de otras muchas localidades españolas como Sarasate, en Navarra, o Santander.

No obstante, en el caso de Majadahonda la implantación de este sistema todavía no alcanza a todo el municipio. Actualmente, alrededor del 72% de la población del municipio madrileño dispone de esta red, por lo que una parte de los vecinos continúa utilizando sistemas de recogida convencionales.

Los beneficios de la recogida neumática de basura

La recogida neumática de residuos urbanos en España evita que se emitan a la atmósfera cerca de 4.900 toneladas de CO2 al año, o lo que es lo mismo, cerca de 2.500.000 m3 de CO2 procedentes de 725 piscinas olímpicas de 50 metros de largo.

Según un estudio realizado por esta compañía, las ¡instalaciones de recogida neumática que existen en España evitan al año el recorrido por las vías públicas de 258.055 kilómetros a los camiones recolectores de residuos.

Más de 44 ciudades en el mundo han declarado a los sistemas de recogida neumática de residuos como infraestructuras preferentes. Un modelo que en España han seguido ciudades como Barcelona o Majadahonda, que actualmente ofrece cobertura con estos sistemas a más del 70 por ciento de su población.