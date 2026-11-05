Exigen una reunión con Miguel Zurita, el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, o irán a los tribunales.

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Nueve miembros del Comité de Huelga Mixto de la huelga educativa se han encerrado la mañana de este jueves durante algo más de una hora en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo, una demanda que finalmente no ha sido atendida. Estas personas han accedido al edificio ubicado en el número 30 de la calle Santa Hortensia sobre las 10 horas para reclamar ser recibidos por un responsable de la Consejería con el objetivo de atender sus reivindicaciones.

Mientras, alrededor de un centenar de profesores en huelga, la mayoría ataviados con las características camisetas verdes en defensa de la Educación Pública se ha concentrado en las puertas de las dependencias de Educación en apoyo a sus compañeros. Al grito de 'Educación Pública' los miembros del Comité han recibido el apoyo de varias decenas de profesores que se han situado en la puerta del edificio para intentar forzar una reunión que finalmente no se ha producido.

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Según han explicado desde el Comité de Huelga Mixto, han alegado que el director de Recursos Humanos de la Consejería, Miguel José Zurita, no se encontraba en las dependencias y no podía recibirles. En este contexto, han registrado un escrito en el que se reclama "una reunión de negociación con el Comité de Huelga Mixto a la mayor brevedad en cumplimiento del derecho constitucional a huelga". Tras ello, a las 11.12 horas han abandonado el edificio, mientras sus compañeros les hacían un pasillo y les recibían con aplausos y gritos de 'Educación Pública', 'Esta huelga, la vamos a ganar', 'Ni un paso atrás' o 'Se nota, se siente, Zarzalejo está ausente'.

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"Lo vamos a judicializar si no nos recibe"

"Como no había nadie en el edificio para recibirnos, hemos dejado un escrito pidiendo una reunión a la mayor brevedad posible a Miguel Zurita, el director general de Recursos Humanos. También hemos hecho un requerimiento a Zarzalejo y si no nos recibe vamos a judicializarlo, igual que las cartas que están llegando tanto de la consejera como de las direcciones de área territorial a las direcciones de centros", ha explicado Sergio Calvente, del sindicato de Enseñanza CGT de Madrid y miembro del Comité Mixto.

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Así, tras ser identificados por los agentes de la Policía Nacional que había en el interior el edilicio y ante la negativa a recibirles, los nueve miembros del Comité de Huelga han abandonado el inmueble de forma pacífica para dirigirse a la concentración convocada frente a la Consejería de Educación. 'Hoy nos vamos, mañana regresamos', han coreado los presentes.

En este sentido, Andrea Ordóñez, del sindicato CNT y miembro del Comité de Huelga Mixto, ha reafirmado que seguirán llevando a cabo acciones de protesta, con cuatro semanas ya de huelga educativa en todas las etapas menos la universitaria, que ha convocado dos jornadas este miércoles y jueves. "Es nuestra cuarta semana de huelga y todavía ni siquiera hemos sido convocados a una reunión formal tal y como establece el derecho constitucional. Consideramos que es una vergüenza que la Consejería todavía no haya aceptado nuestras demandas y que ni siquiera se haya dignado a negociar con este Comité de Huelga por este motivo creemos que ya va siendo hora de que cumplan con sus funciones y asuman la legitimidad de este Comité", ha remarcado.

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Durante el tiempo que ha durado el encierro, alrededor de un centenar de profesores se ha congregado a las puertas del edificio para trasladar su apoyo a sus compañeros, acompañados de un dispositivo de Policía Nacional con más de una decena de efectivos que vigilaban sus movimientos y que no ha tenido que intervenir.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Expediente Zarzalejo. Conjura contra la pública', los docentes han coreado consignas para reclamar una negociación como 'Zarzalejo siéntate un ratejo', 'Zarzalejo, no tienes opción, tú única salida, la negociación' o 'Zarzalejo, deja de insultar y ponte a negociar'.

También en defensa de una Educación Pública de calidad y gritos reivindicativos como 'Ponemos manos, ponemos corazón pero Madrid no invierte en Educación', 'Con tanto papeleo, lo importante no lo veo' o 'Menos horas y más orientadoras'.

En declaraciones a Europa Press, Aída San Millán, portavoz de la Secretaría General de la Federación de Enseñanzas de CC.OO. de Madrid y una de los portavoces del Comité de Huelga, ha afeado a la Consejería que siga "jugando al juego de la Mesa Sectorial" cuando la ley obliga a sentarse con el Comité. "Son dos ámbitos completamente diferenciados y la única manera de salir de este conflicto, lo sabe la Administración y lo sabe el profesorado, es que la Administración se siente y negocie", ha remarcado.

Entre otras cuestiones, los profesores en huelga reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Los profesores piden una subida de 600 euros mensuales

Igualmente, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Mercedes Zarzalejo ha calificado de "absolutamente falso" que los docentes madrileños sean los peor pagados de España y ha asegurado que su salario bruto se encuentra entre los seis más altos de las comunidades autónomas de régimen general. La consejera ha advertido de que atender la reivindicación de una subida lineal de 600 euros mensuales supondría un gasto adicional de 665 millones de euros al año en nóminas. "El gasto en personal ya supone casi la mitad del presupuesto de la Consejería de Educación, con casi 3.500 millones de los cerca de 7.000 millones para 2026", ha señalado.

Zarzalejo señala que los encierros son "delincuencia y prácticas mafiosas"

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha señalado este jueves que los encierros de docentes no se enmarcan en la defensa del derecho a huelga sino en la "delincuencia y prácticas mafiosas".

Lo ha trasladado así en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, después de que nueve miembros del Comité de Huelga Mixto de la huelga educativa se encerraran esta mañana durante algo más de una hora en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo.

"La huelga no es hacer concentraciones no autorizadas ni secuestrar un edificio oficial regional, amedrentar y amenazar a los empleados públicos que hay dentro de ese edificio. Tampoco es hacer barricadas con el mobiliario escolar que pagamos todos los madrileños", ha reprochado la consejera.

Sobre la huelga universitaria, ha vuelto a aludir al "acuerdo histórico" de financiación al que se llegó con los centros públicos madrileños de 14.800 millones de euros hasta 2030. Además, ha afirmado que lo que vio ayer en las reivindicaciones eran "insultos, memes y carteles insultando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que cree que es "delincuencia y mafia callejera".

Además, ha criticado que a la izquierda no les interesen los avances conseguidos en financiación y solo saquen "la brocha gorda del 1% del PIB" cuando sabe perfectamente que "se tiene que cumplir en el conjunto del Estado".