Durante la concentración, que ha trascurrido con normalidad, ha habido un detenido por parte de la Policía Municipal por "desobediencia y resistencia".

Las universidades madrileñas se suman a la huelga indefinida por la educación: "Estamos en un 0,4% de inversión en la Comunidad de Madrid"

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Educadoras de infantil, docentes no universitarios y las universidades se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Educación, donde han cortado el tráfico en la calle Alcalá, en la segunda jornada de huelga que afecta a todo el ciclo formativo de la Comunidad de Madrid que se ha saldado con un detenido por parte de la Policía.

Este jueves es el segundo y último día de huelga convocada por la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas; una jornada que ha arrancado con piquetes informativos y tendrá en la manifestación de esta tarde su broche final.

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Cientos de docentes de todos los ciclos formativos junto a estudiantes han colapsado la calle Alcalá, llegando casi hasta la Puerta del Sol, para volver a exigir mejoras en la educación pública y ante la afluencia de personas la Policía ha procedido a cortar el tráfico.

Durante la concentración, que ha trascurrido con normalidad, ha habido un detenido por parte de la Policía Municipal por "desobediencia y resistencia", aunque en declaraciones a los periodistas la portavoz de Menos Lectivas, Claudia Saralegui, ha denunciado la detención "violenta" de uno de los profesores concentrados "pacíficamente" -que ha sido trasladado a la comisaria de Leganitos- tras ser "provocado por un agente inflitrado entre el profesorado"

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Entre los manifestantes se ha formado un "cortejo fúnebre" por la educación pública que "ha muerto", han gritado decenas de manifestantes vestidos de negro y portando claveles de papel verde, color con el que se identifica la defensa de la educación.

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Esta concentración ha sido el preludio de la manifestación que este jueves recorrerá el centro de Madrid, a partir de las cinco y media de la tarde, desde Atocha hasta la Puerta del Sol.

Eva Aladro, integrante de la plataforma Universidad Complutense por la Pública, ha asegurado a EFE que la segunda jornada de huelga universitaria ha sido "un éxito" con "casi la totalidad de las facultades cerradas", salvo "escasas excepciones", con un "seguimiento del 95 %" en universidades como la Complutense, la Politécnica y la Autónoma.

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Las movilizaciones universitarias completan el círculo de las reivindicaciones por la educación pública en la Comunidad de Madrid que comenzó el pasado 7 de abril con el paro de las educadoras infantiles y continuó desde el 14 de octubre con la huelga indefinida que mantienen los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.