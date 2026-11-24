Nuria Morán 24 NOV 2026 - 12:27h.

Un equipo de 25 personas y más de 15 toneladas de equipo han cruzado el Atlántico para hacer posible el show en Madrid

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Madrid'Henry & Klauss', una de las grandes referencias del nuevo ilusionismo a nivel internacional, llegan por primera vez a España para presentar en Madrid un espectáculo que ha llevado la magia a una nueva dimensión.

'Henry & Klauss' forman parte de una nueva generación de ilusionistas que ha conseguido sacar la magia de los escenarios tradicionales para convertirla en un auténtico fenómeno de masas.

Después de conquistar a millones de espectadores en 15 países y actuar en escenarios de Estados Unidos, Asia y América Latina, el dúo inicia una nueva etapa internacional con su llegada a Europa. 'Henry & Klauss' aterrizan en el Teatro Albéniz de Madrid del 21 de noviembre al 10 de enero con su gran espectáculo para toda la familia en la que lo imposible sucede ante los ojos del espectador.

El espectáculo combina grandes ilusiones, tecnología, efectos visuales, números que desafían la lógica y música en directo, creando una experiencia capaz de atrapar por igual a niños y adultos

Su capacidad para combinar el ilusionismo clásico con nuevas tecnologías y formatos espectaculares los ha llevado también a ser incluidos por Forbes entre los 10 ilusionistas que están redefiniendo la magia, destacando su manera de fusionar tradición y modernidad para cautivar a audiencias de todo el mundo.

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A esta trayectoria se suma uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de la magia: Mandrake D’Or, premio internacional otorgado en París que ha distinguido a algunos de los grandes nombres de la historia del ilusionismo, como David Copperfield o Juan Tamariz.

Además de llevar su magia a grandes ciudades internacionales, han participado en 'America's Got Talent', en una actuación que dio la vuelta al mundo.

Después de recorrer medio mundo, 'Henry & Klauss' llegan por primera vez a España con un espectáculo que convierte su propia historia en una gran ilusión escénica. Madrid será el punto de partida de esta nueva etapa internacional, en la que el dúo quiere compartir con el público español una propuesta construida durante 17 años de carrera.

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"Para nosotros, actuar por primera vez en España es un sueño que por fin se hace realidad, porque desde el inicio de nuestra carrera hemos querido presentarnos aquí. Sabemos que el público español conoce y valora el arte de la magia, y Madrid, en especial, es una ciudad que respira magia y tiene una tradición profundamente arraigada", añaden los magos.