Celia Molina 24 NOV 2026 - 12:18h.

Encarna y Toñi y Salazar han aclarado si son hermanas o no tras las impactantes declaraciones que hicieron en el podcast 'Kapra Diner'

Las Azúcar Moreno, en el punto de mira: "Dieron un concierto de 20 minutos sin saberse las letras"

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Los fans de Azúcar Moreno, uno de los grupos flamencos más míticos de nuestro panorama musical, se quedaron con la boca abierta con la sorprendente declaración que hicieron Encarna y Toñi en el podcast 'Kapra Diner'.

Este formato es conocido por tener una estética concreta: una conversación frente a una cena en una hamburguesería y por fomentar juegos, bromas y confesiones llamativas que se hagan virales en las redes sociales.

Aún conociendo su estrategia de marketing, la seriedad y convicción con la que las dos cantantes aseguraron que, en realidad, no son hermanas, acabó convenciendo a miles de usuarios. "Nosotras no somos hermanas. Jamás lo hemos dicho, pero ya es hora. Teníamos miedo porque la gente se iba a llevar una decepción muy gorda", dijeron ambas en el podcast. E inmediatamente, muchos oyentes "consultaron la Wikipedia" para saber si esto era verdad.

La broma viral de Encarna y Toñi Salazar

"Llevamos 40 años en la música, la gente nos conoce como las hermanas Azúcar Moreno y todo es mentira. Tampoco somos hermanas de Los Chunguitos. Nosotras éramos sus fans, le hacíamos los coros y la gente nos asoció con ellos pero, en realidad, familia no somos", añadieron, sorprendiendo aún más a sus seguidores al confesar que tampoco son familia del emblemático grupo.

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"Cuando nosotras nacimos como dúo, pues pensamos, bueno, decimos que somos hermanas y ya está, pero somos amigas de la infancia. Si te fijas bien, nosotras no nos parecemos en nada. Ni en físico ni en personalidad tampoco porque nosotras, realmente, lazos sanguíneos no tenemos ninguno. Y tampoco nos apellidamos Salazar, sino Silva y Molina", concluyeron Encarna y Toñi, respectivamente.

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"Somos hermanas, también de Los Chunguitos"

El clip se interpretó como una noticia bomba y, ahora, un día después de hacerse viral, las cantantes han tenido que aclarar si esto es o no verdad: "Entramos en el juego por divertirnos y porque nos lo pidieron", han dicho, por lo que solo se trataba de una broma. Ambas se han mostrado muy sorprendidas de la repercusión que han tenido sus palabras ya que "no pensábamos que la gente se lo iba a creer". Así, han aprovechado para zanjar todo tipo de rumores y especulaciones diciendo: "Aunque no nos parezcamos, somos hermanas. También de Los Chunguitos".

Efectivamente, Encarna y Toñi son hijas de Gonzalo Salazar Molina y Candelaria Salazar, quienes tuvieron un total de nueve hijos. Enrique, Juan y José Salazar fueron integrantes originales del icónico grupo de rumba Los Chunguitos, donde ellas empezaron haciendo los coros. Enrique falleció en 1982 y el resto de sus hermanos se llaman Aurelia, Carlos, Manuel y Sara Salazar.

Las Azúcar Moreno también son tías de las integrantes del dúo musical Alazán: Encarni Salazar (hija de su hermana Sara) y Aroa Salazar (hija de su hermano Juan).