El juzgado ha avalado que el hombre pueda ser localizado y trasladado de nuevo al hospital, incluso de forma involuntaria si fuera necesario

El hombre permanecía ingresado por una tuberculosis pulmonar bilateral activa y con una elevada carga bacilar

Compartir







BilbaoLa Ertzaintza busca desde hace dos semanas a un hombre de 38 años que abandonó sin autorización médica el Hospital de Basurto, donde permanecía ingresado por una tuberculosis pulmonar bilateral activa y con una elevada carga bacilar. El paciente se encontraba además en un episodio psicótico y estaba aislado por el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Según publica El Correo, el hombre salió del centro sanitario el pasado 9 de noviembre, cuando permanecía ingresado en una habitación de aislamiento respiratorio del pabellón Revilla. Los profesionales alertaron de inmediato al Departamento de Salud al considerar que la situación podía constituir un riesgo para la salud pública.

PUEDE INTERESARTE Encuentran a un hombre muerto en los jardines próximos al Hospital da Mariña en Burela, Lugo

La tuberculosis se transmite por vía aérea, aunque el contagio suele producirse tras una exposición estrecha y prolongada, especialmente en espacios cerrados. Según el citado medio, el paciente frecuenta centros sociales en los que se presta atención a personas en situación de vulnerabilidad, circunstancia que también habría sido tenida en cuenta por las autoridades sanitarias.

Una búsqueda ordenada por motivos de salud pública

Ante la fuga, Salud Pública determinó que era necesario localizar al paciente y garantizar que recibiera tratamiento hospitalario. Su situación clínica y social, unida al brote psicótico que atravesaba, llevó a los profesionales sanitarios a considerar que existía un riesgo grave e inmediato para la salud de terceros.

La medida no supone que el hospital pudiera impedir por sí mismo la salida del paciente. El Hospital de Basurto ha recordado que una persona ingresada puede abandonar el centro por voluntad propia, aunque hacerlo no significa que haya recibido el alta médica ni que exista autorización de los profesionales sanitarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El aislamiento por motivos de salud pública tiene carácter preventivo y está destinado a evitar la propagación de enfermedades transmisibles. No convierte el hospital en un centro de seguridad ni permite retener automáticamente al paciente contra su voluntad.

En este caso, sin embargo, al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, la situación fue comunicada a Salud Pública y posteriormente puesta en conocimiento de la autoridad judicial. El Departamento de Salud emitió una resolución para que el hombre pudiera ser localizado y trasladado de nuevo al hospital, incluso de forma involuntaria si fuera necesario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La medida fue avalada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao, que dictó un auto el 10 de noviembre. Al día siguiente se informó a la Ertzaintza para iniciar las labores de localización, que todavía continúan sin éxito.