Gracias al microchip obligatorio, las cifras de abandono directo se han reducido, pero siguen existiendo situaciones desdichadas

Medicar a las mascotas para viajar implica riesgos: "Incluso un sedante leve puede tener consecuencias graves"

Hay cosas que, por desgracia, no cambian en vacaciones, como el abandono de perros. Es algo inhumano, es condenarlos a una muerte casi segura. Algunos se libran, pero siempre dependen de la buena fortuna y de la buena gente, tal y como informa en el vídeo María Benito.

Más de 200.000 perros que sufren el abandono en España cada año. Es el caso, por ejemplo, de Chicle. Cuando le encontraron, estaba en una situación bastante lamentable.

El verano se convierte en una sentencia de soledad para muchos perros y aunque gracias al microchip obligatorio, las cifras de abandono directo se han reducido, siguen existiendo situaciones igual de desdichadas.

“Son perros que tienen dueños, pero el dueño lo deja en un lugar o en unas circunstancias que no son las adecuadas. Según la ley, cada 24 horas debe ser vigilado un perro”, señala Ana Valentín, de la protectora 113 motivo animales.

Vacaciones con animales

Afortunadamente, no todos los dueños son así. Algunos son muy conscientes de que “depende totalmente de ti”, también en vacaciones, asegura una viandante.

En este sentido, aprovechar las vacaciones junto a tu compañeros de cuatro patas es una opción cada vez más viable. “Es un miembro más de la familia. Por lo tanto, siempre buscamos hoteles que admitan perros, restaurantes donde puedan entrar o se les admita en la terraza, playas que pueda ir la perrina”, asegura una mujer.

Por su parte, una camarera dice que los dueños de estos animales “cuando ven ‘perros bienvenidos, bienvenidos mascotas’ y demás les da muchísima alegría porque claro no hay tantos sitios”. “Debería haber más”, reclama.

Otra joven comenta que, en su caso, no tiene ningún problema en vacaciones con su perra. “Me encanta irme con ella, yo tengo una furgo que la tengo camperizada, no tienes ningún problema, no te ponen impedimentos”, cuenta.

Otra opción son los hoteles caninos, como en el que ha estado Woody. “Esta vez estábamos en el extranjero y era imposible porque además él tiene 12 años y no habría sido bueno para él. Lo hemos dejado aquí y bueno estamos encantados. Yo lo he interpretado como un campamento, como si lo dejamos en un campamento”, dice su dueña.

“Es una forma de que la gente sepa que va a estar bien cuidado que no lo tenga que dejar a ningún familiar ni a ningún amigo y puedan suceder accidentes como escaparse u otro tipo de problemáticas y mucho menos abandonarlo, por supuesto”, señala Leticia González, del hotel Vetoven.