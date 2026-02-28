Patricia Martínez 28 FEB 2026 - 06:00h.

Sorbi lleva con Yesica y su novio seis años y desde el primer día se enamoraron de ella

La gata ha protagonizado algunas acciones publicitarias gracias a una agencia de "pet marketing"

Pontevedra"Sorbi" no es una gata cualquiera. Y no solo porque sea de una raza bastante peculiar y algo menos conocida, una scottish fold. Sorbi se pasea habitualmente como una vecina más de Portonovo, sale a tomar el aperitivo con su humana, y ahora además se ha convertido en una “gata modelo”.

Sorbi lleva con Yesica Aguin, su humana, unos seis años. Ella tuvo que convencer a su novio para tener un gato en casa, cuando se fueron a vivir juntos a Barcelona, pero en cuanto la vieron se enamoraron perdidamente: “Fue enseñarle la foto y al día siguiente ya estaba en nuestras vidas”, recuerda.

Sorbi, toda una "influencer felina"

Esta gata tranquila y mimosa tiene su cuenta propia en Instagram, con casi 10.000 seguidores, y donde relata su día a día y además enseña y promociona algunos productos, porque la gata es toda “una influencer felina”. “Vamos poco a poco, que no queremos explotarla”, bromea Yesica, pero cuenta que ya les han llegado varias colaboraciones con productos, desde que Sorbi está en una agencia de “pet marketing”. Aunque Sorbi no acepta cualquier colaboración. Yesica cuenta que con algún alimento que le han mandado “no hubo manera, porque no se acercaba a la comida” y lo que está claro es que esta gata “es sincera”.

A Sorbi le gusta pasear, “hasta ir en metro, autobús o coche, le gusta todo”, explica su cuidadora. Yesica recuerda que cuando están en Portonovo sale a pasear con ella habitualmente, “y eso no es muy habitual”, por eso todo el pueblo la conoce. Entre paseos y vinos por el pueblo iba acaparando las miradas de los vecinos y por eso ahora “es la gata más conocida del pueblo”.

Así que cuando le propusieron que fuera la “imagen oficial” de la Festa do Jato, una celebración popular, que tuvo lugar hace solo unos días en Portonovo, no se lo pensaron, “si es la gata más querida de aquí”.

Y es que con sus enormes ojos y su expresión afable encandila a todo el que se encuentra a su paso. Yesica cuenta de donde sale su nombre. La bautizó como Sorbi para hacerle un guiño a su abuela. “La canción Un sorbito de champagne, de Los Brincos, era su favorita” recuerda.

Aunque Yesica siga sorprendida con la fama de su gata, la realidad es que Sorbi se ha convertido en todo un icono de belleza en el mundo de las mascotas. Y además ha ido aumentando la familia. Sorbi ha tenido ya tres hijas, todas repartidas entre la familia, una con una prima, otra con la hermana de Yesica y la otra comparte casa con su madre en Barcelona. Y todas parecen haber heredado el carácter juguetón y cariñoso de Sorbi.