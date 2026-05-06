El cuerpo de la cantante fue localizado en la madrugada de este pasado martes en la Senda Verde de Vigo

Encuentran sin vida a Seila Esencia, la cantante viguesa que llevaba dos semanas desaparecida

Compartir







La repentina y todavía enigmática muerte de la cantante gallega Seila Esencia ha conmocionado al panorama musical español. Su desaparición durante más de dos semanas y el posterior hallazgo de su cuerpo han generado una ola de preocupación, agravada por las incógnitas que aún rodean el caso.

PUEDE INTERESARTE Desaparece la cantante Seila Esencia: su familia lleva 14 días sin saber nada de ella

Tras la pérdida, Marta Sánchez no ha tardado en reaccionar a la noticia, sincerándose a través de una desgarradora carta que ha publicado en sus redes sociales sobre el fallecimiento de la artista, a la que estuvo estrechamente vinculada.

"No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella. Como ella", comienza la cantante en el post, que ha acompañado con varias imágenes y un vídeo junto a la difunta compositora.

PUEDE INTERESARTE El cantante Dylan Carter muere a los 24 años en un accidente de coche

"Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, 'Duermes mientras yo escribo', una canción que forma parte de mi disco '21 días'. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento", continúa Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto", sentencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La desaparición y posterior muerte de Seila Esencia

Todo comenzó el pasado 20 de abril, cuando Seila Álvarez, nombre real de la artista, desapareció en Vigo. Durante días, familiares, amigos y asociaciones como SOS Desaparecidos difundieron su imagen con la esperanza de encontrarla con vida.

La incertidumbre se prolongó durante más de dos semanas, aumentando la preocupación en su entorno y entre quienes conocían su trayectoria.

El desenlace llegó de la peor manera posible. El cuerpo de la cantante fue localizado en la madrugada de este pasado martes en la Senda Verde de Vigo, poniendo fin a 15 días de angustiosa búsqueda.

Según las primeras investigaciones policiales, el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia, aunque las autoridades han insistido en que será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

Seila tenía 39 años y era una figura conocida en el circuito musical gallego. Alcanzó cierta notoriedad nacional tras su participación en el programa televisivo 'Hit - La Canción' en 2015. Aunque uno de los hitos más importantes de su carrera fue la canción 'Duermes mientras yo escribo', que llegó a formar parte del disco '21 días' de Marta Sánchez, consolidando así el vínculo entre ambas.

Además de su carrera artística, compaginaba la música con su trabajo como auxiliar de enfermería.