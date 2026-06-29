Hay que colocar una pegatina en la puerta de las viviendas para alertar a los bomberos de la presencia de gatos y perros en la casa

Tsunami, el border collie convertido en uno de los grandes protagonistas de los rescates en Venezuela

Compartir







Entre los supervivientes rescatados en el doble terremoto de Venezuela - cuya cifra de muertos ya ha superado los 1.400 - la liberación de un perrito que había quedado atrapado entre los escombros ha sido masivamente difundida en las redes sociales.

Los vecinos de La Guaira, que han estado levantando piedras con sus propias manos desde que se produjo el terrible seísmo mortal, consideraron que "cualquier vida merecía ser salvada", validando así el derecho de los animales a sobrevivir a las tragedias.

En España, donde ya han comenzado a registrarse las primeras olas de calor, podrían desatarse pronto los primeros ( y devastadores) incendios del verano. Por ello, desde Informativos Telecinco web recordamos que existe un método efectivo para alertar a los bomberos de la presencia de perros gatos u otras mascotas en los domicilios cuando se desata una emergencia.

Una pegatina en la puerta de cada casa

Se trata de una simple pegatina, que se puede adquirir de forma gratuita en la web de Patitas&Co o comprarse en otras páginas, que se pone en la puerta de las viviendas y en las que se especifica la especie y el número de animales que residen dentro. De esta forma, en caso de incendio, terremoto, inundación u otra devastación, los bomberos u agentes sabrán de inmediato que allí viven mascotas, sin necesidad de preguntar o de enterarse de su existencia cuando ya sea demasiado tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Así tendrán una oportunidad de salvar su vida"

El distintivo es fácilmente reconocible: una pegatina de color rojo en la que aparece una huella de animal en color blanco y dentro de la que se escribe el número de gatos o perros que habría que rescatar, si bien, en otros países, los diseños pueden ser distintos. También hay una pegatina doble para perros y gatos, para aquellas familias que tengan a las dos especies como animales de compañía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"¿Si hay un incendio en tu casa y tú no estás, como sabrían los bomberos que hay mascotas a las que hay que intentar rescatar? No lo sabrían. Pero eso lo podemos cambiar, dejando un aviso de que hay mascotas dentro, el tipo y el número. Así, por lo menos, llegado el caso, tendrán una oportunidad de salvarse. Y, poco a poco, les haremos hueco en un mundo que no está diseñado para ellos", dice el vídeo de Patitas&Co donde la marca anima a todos los tutores de mascotas a usar estas pegatinas preventivas.

Esta compañía también recuerda que no se deben dejar velas encendidas sin supervisión dentro de casa y que hay que proteger los cables para evitar que las mascotas los muerdan.