¿Se puede aparcar delante de una comisaría de policía?

Si nos encontramos con un espacio disponible para dejar el coche frente a una comisaría de policía, ¿podemos?

Hay lugares en los que es complicado aparcar, por lo que este tipo de espacios despiertan dudas

Dónde puedes aparcar gratis en Madrid: zonas de aparcamiento y requisitos

Encontrar aparcamiento no siempre resulta sencillo, sobre todo en momentos puntuales en los que parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para acudir al mismo lugar y a la misma hora. Esto hace que en ocasiones tengamos que tomar decisiones que no tenemos claro si son correctas, como plantearnos la posibilidad de aparcar frente a una comisaría sin tener claro si está permitido o es una infracción.

Desconocer una norma no nos exime de cumplirla, por lo que no es mala idea tener claro si podemos dejar el coche y marcharnos tranquilamente o es probable que tengamos que afrontar las consecuencias por hacer algo que no está permitido. Esto es algo que conviene hacer en este y en otros muchos casos, al fin y al cabo, estar bien informados de las cosas puede ahorrarnos disgustos y, en algunas ocasiones, también multas.

Así, si nos encontramos con un espacio disponible para dejar el coche frente a una comisaría de policía, ¿qué tendremos que hacer? ¿Podremos dejar el coche o es mejor seguir buscando?

¿Está permitido aparcar delante de una comisaría de policía?

Esto queda recogido en el artículo 40 de la Ley de Tráfico y otras normativas específicas relacionadas con la defensa nacional. Según la citada ley, está prohibido aparcar en zonas restringidas por razones de seguridad, como lo son las áreas cercanas a instalaciones de interés para la Defensa Nacional, lo que incluye comisarías, cuarteles y bases militares.

Es decir, ante la duda, la respuesta es clara: no se puede aparcar frente a una comisaría de policía y no puede hacerse por motivos de seguridad. De hecho, es bastante probable que haya una señal que indica esta prohibición, por lo que lo mejor será buscar otro sitio en el que poder dejar el coche, uno donde sí se pueda y quede claro que no supone ningún riesgo para nadie.

Esta prohibición puede hacer que muchos conductores se planteen el motivo por el que sí se ven coches de policía aparcados en estos lugares si no está permitido y es porque la ley es un poco más laxa con ellos, pero no siempre. Pueden apartarse de las normas de estacionamiento siempre y cuando sea por necesidades del servicio, por lo que es posible que un coche de policía reciba una multa si está estacionado donde no debe.

Además de frente a comisarías de policía, también está prohibido estacionar en medio de una curva, cambios de rasante, túneles, pasos a nivel, carriles bici, pasos de peatones, carriles de bus y taxi, cruces, vías de tranvía, lugares que impidan ver señales, autovías o autopistas, paradas de taxi o bus, zonas expresamente prohibidas, zonas de carga y descarga, zonas señalizadas para discapacitados, aceras, pasos de peatones, vados o doble fila.