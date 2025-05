Una de las sanciones a las que nos arriesgamos tiene que ver con la existencia de plazas de aparcamiento con cargador. Estos lugares están destinados a la recarga por encima de su utilidad como aparcamiento. Por tanto, si estacionamos en dichos lugares es única y exclusivamente para poner a recargar un vehículo eléctrico. Hacerlo con uno de combustión se traduce en que no vamos a realizar dicha acción para la que está destinada la plaza, lo que conlleva multa. Hacerlo en un eléctrico igual si no empezamos el proceso de recarga. No cumplir lo establecido en estos puestos de recarga puede salir caro. Concretamente, la sanción por dejar el coche eléctrico aparcado en una plaza con cargador y no estar recargando es de 200 euros.