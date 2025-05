David Soriano 17 MAY 2025 - 06:00h.

Para ajustarse al cumplimiento de la Ley sobre Cambio Climático, todos los municipios de más de 15.000 habitantes deben tener ZBE para finales de 2025.

Las zonas de bajas emisiones en España en 2025: cuál es su estado y dónde se aplican

Compartir







La Ley sobre el Cambio Climático (Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre) obligaba a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes (un total de 149 en España) a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación del aire y fomentar medios de transporte más sostenibles ante el reto ambiental para conseguir reducir emisiones. Aunque teóricamente debían implementarse a partir del 1 de enero de 2024, no todos los municipios han hecho los deberes, con algunos todavía sin entrar en vigor y otros con apenas restricciones, lo que da lugar a una carrera contrarreloj que implica muchos cambios en las ZBE en los próximos meses.

Cambios en las ZBE de la Comunidad de Madrid

Resulta prácticamente imposible cuantificar el estado actual de los 149 municipios que tienen obligación de implementar Zonas de Bajas Emisiones, pero sí podemos conocer mucho mejor cuál es la situación en las principales ciudades españolas y cuál es el rumbo a seguir en las próximas semanas o meses. Por ejemplo, por comenzar por la Comunidad de Madrid, la Ley de Cambio Climático obliga a 24 municipios de la región central de España a tener ZBE, pero solo está presente en 10 municipios ahora mismo.

Los cambios en los próximos meses tienen que ser la aplicación de estas áreas de baja contaminación en Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro. En todas ellas su implementación está en proceso de planificación o aplicación excepto en dos municipios rebeldes. Según información de El País, ni Arganda del Rey ni Collado Villalba, ambas gobernadas por el PP, aplicarán estas ZBE. La primera porque “en Arganda no se va a implantar la ZBE. De momento no hay opción, ni material, ni logística, ni real de implantarla” y en la segunda porque alegan que la contaminación viene de la A-6, no de su municipio, por lo que abogan más por el soterramiento de la autovía que la implementación de una ZBE.

ZBE de Bilbao

Bilbao aplicará cambios más estrictos a partir del 15 de junio de 2025. En esa fecha entra en juego una nueva fase en la que se prohibirá la entrada a su ZBE a los coches sin etiqueta de la DGT y aquellos con distintivo B (el amarillo). Por tanto, solamente se podrá acceder con etiqueta ECO, cero emisiones o C (la verde).

ZBE de Valencia

En Valencia, el pasado 16 de abril de 2025 finalizó el plazo disponible para hacer reclamaciones al proyecto de Zona de Bajas Emisiones. Por tanto, todavía no está limitado el acceso a vehículos contaminantes en esa área. Se espera que la capital del Turia implemente definitivamente la ZBE en los próximos meses, posiblemente en el último tercio de 2025.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

ZBE de Granada

En la ciudad de Granada, se ha implementado desde el pasado 9 de mayo la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, esta de momento tiene un periodo de adaptación y el incumplimiento de acceso a vehículos no autorizados no conlleva de momento sanción económica, aunque sí que recibirán notificaciones informativas. A partir del 1 de octubre de 2025 comenzarán a aplicarse sanciones a los vehículos que accedan a esas zonas de movilidad más sostenible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

ZBE de Málaga

La ciudad de Málaga lleva con ZBE desde el pasado 30 de noviembre de 2024, aunque todavía en una fase informativa en la que permite el paso a todos los vehículos, con etiqueta o sin ella. En los próximos meses, posiblemente a finales de 2025 restringirá el acceso a coches sin etiqueta de la DGT que no estén empadronados en la capital de la Costa del Sol.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

ZBE de Zaragoza

La implantación de Zona de Bajas Emisiones con carácter informativo también se ha aplicado en Zaragoza. La capital maña inició la Fase 2 el pasado mes de marzo y de momento solo hay notificaciones informativas a los conductores que acceden a pesar de las restricciones. La fase de sanciones a quienes accedan sin etiqueta ambiental a la ZBE de Casco Histórico se espera para finales de año 2025.

ZBE de Murcia

En Murcia no hay novedades conocidas sobre la implantación de la ZBE, así que se esperan cambios a toda marcha durante los próximos meses para aplicar la legislación aprobada. El plazo máximo que marca la moratoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el último día de 2025, así que antes de que acabe el año tendrá que estar todo en marcha para cumplir con la Ley sobre el Cambio Climático.

ZBE de Las Palmas

En Las Palmas de Gran Canaria, la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de la capital comienza su tramitación interna para su entrada en vigor en 2025. Se sabe que se creará en el barrio de Las Alcaravaneras y se hará efectiva durante este año, así que próximamente debería conocerse la delimitación por calles que abarca esta ZBE.

ZBE de Valladolid

La ZBE de Valladolid entra en marcha a partir del 1 de julio de 2025. Alberto Gutiérrez, concejal de Tráfico y Movilidad del consistorio vallisoletano, explicó que en esta fase inicial tendrán prohibido el acceso los coches sin etiqueta. Este criterio no aplica a residentes o conductores que vayan a dejar su vehículo sin distintivo en un aparcamiento autorizado. Años más tarde, el 1 de enero de 2028 se prohibirá también la entrada a vehículos con pegatina B a la ciudad del Pisuerga.

Si quieres información sobre otros municipios más pequeños, la mejor opción es consultar el mapa interactivo de ZBE en España, que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a partir de sus propias fuentes y comunicaciones de las propias entidades locales, las cuales deben informar al Ministerio sobre las ZBE establecidas en su territorio.