Enrique Espinós 02 JUN 2025 - 01:30h.

La matrícula más cara del mundo se vendió en Dubai en 2023 y costó 13,5 millones de euros

¿Por qué las matrículas españolas no incluyen ni la Ñ ni la Q?

Puede que alguna vez hayas oído hablar de las matrículas personalizadas para los coches. Y sí, son una realidad en muchos países, como Reino Unido -donde estas matrículas se pueden adquirir desde 1989 y ya han recaudado más de 2.300 millones de euros para las arcas públicas-, China y Hong Kong, Estados Unidos, Australia, Suiza e, incluso dentro de la UE, en estados como Bélgica, donde están permitidas desde 2014 y ya han supuesto una recaudación de 83 millones de euros para el Gobierno belga.

Sí, las matrículas personalizadas mueven mucho pero que mucho dinero. Aunque, sin duda, el país que siente mayor devoción por las matrículas personalizas no es otro que Dubai. En este emirato de los Emiratos Árabes Unidos se acaba de vender una matrícula personalizada, con la inscripción ‘CC22’, por 8,35 millones de dirhams.

Esa cantidad equivale nada menos que a dos millones de euros. Y supone incluso más dinero del que cuesta un hiperdeportivo eléctrico de 1.900 CV y 2.300 Nm de par como el Pininfarina Battista.

Un biplaza ansiado incluso por las mayores personalidades del planeta -Michael Jordan encargó su propia unidad personalizada, que incluye una caja especial para guardar puros- que alcanza los 350 km/h y que acelera de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos. Y su precio, en torno a 1,95 millones de euros tiene mucho que ver con su exclusividad, no en vano sólo se construirán 150 unidades.

Auténticas fortunas por estas matrículas… dependiendo de su inscripción

La matrícula ‘CC22’ se vendió dentro de una subasta organizada por la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) del emirato, un organismo que organiza frecuentemente subastas de matrículas personalizadas y cuyos beneficios van a parar a las víctimas de accidentes de tráfico.

Y es precisamente Dubai el país no sólo dónde se vendió la matrícula personalizada más cara de la historia, sino también la segunda. Así, el récord del mayor precio pagado por una matrícula es para aquella con la inscripción ‘7’ -el 7 es un número con un importantísimo papel religioso y simbólico dentro del Islam-, que se vendió en 2024 y por la que se pagaron nada menos que, 55 millones de dirhams, el equivalente a 13,5 millones de euros actuales.

Y esos 13,5 millones de euros fueron la cantidad que sustituyó al anterior récord mundial, ostentado por los 12,5 millones de euros que, en 2008, alguien abonó -esta vez en el emirato de Abu Dhabi- por una matrícula con la inscripción ‘1’.

Un negocio ilegal en España, pero que ya funciona en Andorra y en Gibraltar

Ante tales cantidades de dinero recaudadas, puede que te estés preguntando porque el Gobierno español no permite estas matrículas personalizadas en nuestro país. Muy sencillo: no aparecen reflejadas en el Reglamento de Vehículos y, además, no está previsto que lo hagan debido a la armonización de letras y números en las matrículas buscada por todos -por casi todos, recordemos el caso belga- los países de la UE.

Sin embargo, dos territorios en la Península Ibérica ya permiten estas matrículas personalizadas. Y ganan mucho dinero con ellas. El primero en aprobarlas fue, en 2014, el Principado de Andorra. Allí, cada conductor puede personalizar la suya que, en función del número de dígitos o de letras que incluya, le costará entre 300 y 6.000 euros… más un coste anual de 200 euros a modo de cuota de mantenimiento.

Y, desde el pasado noviembre de 2024, las matrículas personalizadas también se pueden solicitar en Gibraltar a través de una web específica del Departamento de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos; aunque con limitaciones.

De entrada, todas las matrículas personalizadas de Gibraltar deberán empezar con la letra G, a la que podrán seguir entre uno y cinco caracteres adicionales, ya sean estos números, letras o una combinación de ambos.

¿Su precio? Depende de su exclusividad. Así, por una matrícula compuesta por la G y una única cifra o letra se deberán pagar 10.000 libras o 11.917 euros al cambio. Pero aquellas más ‘comunes’, compuestas sólo por la G y una combinación de cinco números y letras en cualquier orden, ‘sólo’ cuestan 1.250 libras. O lo que es lo mismo, 1.490 euros.