El seguro obligatorio para las bicicletas eléctricas es una realidad cada vez más cercana. Es una propuesta que defiende Unespa, patronal de las aseguradoras para indemnizar mejor a las víctimas de accidentes de tráfico. Lo ha dejado claro, Manuel Mascaraque que se ha felicitado por el impulso legislativo para que el seguro obligatorio para patinetes sea un proyecto legislativo que tramita el Congreso.

"Ojalá algún día las bicicletas eléctricas que están en nuestras carreteras puedan tener este seguro obligatorio que ahora no ha sido posible incorporar porque no había el consenso social suficiente, pero esto es simplemente cuestión de tiempo y al final caerá como una fruta madura porque no puede ser de otra forma" ha asegurado Mascaraque en una jornada sobre 'Cómo reducir las lesiones graves viales' organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte y la Fundación Mapfre.

El representante de Unespa ha lanzado la propuesta de un seguro obligatorio ha valorado que el Congreso de los Diputados esté tramitando una reforma del sistema de valoración para indemnizar mejor a las víctimas de accidentes de tráfico y ha destacado que "incorpora el seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal" como los patinetes eléctricos.

"Es una buena noticia para las víctimas de accidentes de tráfico que van a estar mas protegidas porque desgraciadamente hay muchísimos atropellos con este tipo de vehículos", ha comentado.

El objetivo principal de los seguros: indemnizar a personas que han sufrido daños en accidentes de circulación

Mascaraque ha recordado que el objetivo principal de los seguros es indemnizar a las personas que han sufrido daños por accidentes de circulación.

"Las aseguradoras aproximadamente pagan por responsabilidad civil por daños corporales 3.500 millones de euros y atienden a 290.000 lesionados al año", ha subrayado, para subrayar que "evidentemente es un tema que preocupa".

Ha aclarado que "aproximadamente el 70 % de estos 290.000 son lesionados que no tienen ninguna secuela, pero tenemos un 30% con secuelas permanentes ocasionadas por el accidente de circulación", aunque de estos últimos los que tienen cierta gravedad son unos 7.000 al año.

Manuel Mascaraque ha destacado también que "en el ámbito de daños corporales aproximadamente el 80% de las ofertas motivadas presentadas a las víctimas se solucionan extrajudicialmente por vía amistosa" evitando así procesos judiciales.

En la jornada ha participado la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Mar Cogollos, que ha pedido que sea obligatorio el uso del casco para los ciclistas en cualquier vía e incentivos fiscales para facilitar cambios a vehículos con sistemas de ayuda a la conducción que protejan a los usuarios e incluso eviten el siniestro.

También ha propuesto que los hospitales cuenten con psicólogos de urgencia y emergencias "para el primer apoyo a la persona lesionada o a la familia del fallecido".

Por su parte el jefe de la Sección de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Trauma y Emergencias del hospital 12 de octubre de Madrid, Mario Chico, ha dicho que lo que más le inquieta "es el consumo de alcohol y drogas" al volante y la convivencia en el medio urbano de vehículos que van a muy diferentes velocidades, por lo que cree necesaria más sensibilización sobre los riesgos de la conducción.