El permiso de circulación temporal es un documento provisional a la espera de que llegue el definitivo en casos en los que todavía no se ha podido matricular correctamente un vehículo.

Ya es posible pedir un duplicado del permiso de circulación a través de Internet

No toda la documentación del vehículo tiene que tener un formato definitivo. En ocasiones, principalmente mientras realizamos ciertos trámites, podemos tener acceso a ciertos papeles que tienen validez temporal. Este es el ejemplo del permiso temporal de circulación, que es una variante de dicho documento que se acompaña de la colocación de un tipo especial de matrículas si se cumples ciertos requisitos.

Para qué sirve el permiso temporal de circulación

Los propietarios de un vehículo pueden solicitar a la Dirección General de Tráfico un permiso temporal de circulación cuando todavía no se ha procedido a su matriculación definitiva y mientras se tramita. Este asunto se recoge en el artículo 42 del Reglamento General de Circulación: “En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder, en los términos que se fijan en este Reglamento, permisos temporales que autoricen la circulación provisional del vehículo, antes de su matriculación definitiva o mientras se tramita la misma”.

También en varios casos en los que no tenga una matrícula definitiva válida, como serían los vehículos importados del extranjero, vehículos comprados sin carrozar, vehículos adquiridos sin matrícula por subasta o sentencia judicial o por traslado del vehículo a otro país de la Unión Europea, donde se rematriculará o para traslado del vehículo a la UE o al extranjero, previamente dado de baja por exportación, donde se volverá a matricular. En estos casos, la validez del mismo será de 60 días. Debería ser tiempo suficiente y, antes de que expire, debería haber llegado ya el permiso de circulación definitivo. Hay otro caso en el que la validez será únicamente de 10 días y es cuando hemos adquirido un vehículo en una provincia de España que no sea Canarias, Ceuta o Melilla y se van a matricular en dichos territorios.

Los periodos de validez, de todas formas, pueden ser ampliados realizando un trámite antes de que expire el permiso de circulación temporal si no se ha podido realizar la matriculación dentro del plazo de vigencia del permiso temporal (si la solicitud es presentada con posterioridad no será posible realizar la prórroga del mismo) y las circunstancias exceden la responsabilidad del propietario particular. Sin embargo, en el caso del permiso temporal para empresas, tendrá una vigencia máxima de 1 año, siendo este improrrogable y comenzando a contar desde el primer día del mes siguiente a la fecha de su expedición.

Al obtener un permiso de circulación temporal, además de unas matrículas especiales a falta de la obtención de la blanca definitiva, se nos otorgará un permiso que será una variante del documento definitivo y con una validez para solamente los días anteriormente indicados según el tipo de supuesto. Este documento es igual al permiso de circulación definitivo de cada vehículo, pero en este caso en el campo H del mismo se consigna la fecha de caducidad de la autorización temporal y en la parte inferior izquierda figurará que se trata de un permiso de circulación temporal (para particular o empresa, según el caso).

Matrículas temporales de colores

A la obtención de esta documentación que se puede solicitar vía online con identificación con certificado digital, DNI electrónico o credenciales Cl@ve o bien de forma presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico (previa cita previa por Internet o llamando al 060) debemos acompañar de unas placas de matrícula especiales de colores, siendo verde para particulares y roja en el caso de empresas.

Una vez hayas realizado la solicitud de un permiso temporal de circulación, pagado la tasa 1.4 de 20,61 € y se te haya autorizado el trámite, deberás dirigirte a un centro autorizado de expedición de placas de matrícula con la documentación original del vehículo para que puedan crear las placas correspondientes. En cuanto tengas estas placas, también podrás dar de alta un seguro temporal que puedes contratar con la mayoría de las aseguradoras a la espera de tener la matrícula definitiva.

Las placas para particulares tienen un fondo verde, con los caracteres en blanco y están compuestas por un formato que incluye la letra P al comienzo, un número de 4 cifras y 3 letras. En el caso de las placas para empresa, son de fondo rojo con letras blancas y en su formato se incluye una letra que variará en función del tipo (S para no matriculados), un número de 4 cifras, 3 letras y una franja lateral blanca con los caracteres en rojo con la fecha fin de validez de la matrícula. El permiso de circulación para las matrículas temporales de empresas no identifica a un vehículo en concreto, sino que podrá ser utilizado indistintamente en varios vehículos, siempre que no sea simultáneamente.