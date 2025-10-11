La DGT coloca cuatro radares en la Comunidad de Madrid que multan a los conductores que no respetan las líneas continuas

MadridEl principal objetivo de la Dirección General de Tráfico, año tras año, es intentar reducir la siniestralidad en las carreteras españolas. Este verano, los fallecimientos descendieron un 6% respecto a los meses de la época estival de 2024, según los datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la DGT, Pere Navarro.

Con la idea de combatir este drama para muchísimas familias, Tráfico va dando pasos e incorporando medios tecnológicos con los que mejorar la seguridad vial. Uno de ellos son los radares negros, que no se ocupan precisamente del control de la velocidad y sí de revisar el número de ocupantes en cada vehículo.

Además, desde el pasado 1 de julio, el Reglamento General de Conducción cuenta con nuevas señales verticales. Una de ellas es la S-991c, que indica la existencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo (radar foto-rojo).

Aparte de los dispositivos habituales que se emplean para comprobar que un conductor no excede el límite de velocidad, no se salta un stop o un ceda el paso o incluso no lleva puesto el cinturón de seguridad, de uso obligatorio, ahora hay otras cámaras que vigilan si se respetan y no se pisan las líneas continuas. De momento, son cuatro y están todas en la Comunidad de Madrid.

¿Dónde están situadas y cuál es la sanción?

La primera de ellas se encuentra en el kilómetro 15,9 de la A-1 (autovía del Norte) en sentido decreciente a la altura del municipio de Alcobendas. La segunda está ubicada en el kilómetro 11,8 de la A-2 (autovía del Nordeste) en sentido decreciente, en las inmediaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La tercera se localiza en el kilómetro 16,9 de la A-42, en sentido decreciente, una vez superada la localidad de Getafe. Y la cuarta y última cámara se sitúa en el kilómetro 20,2 de la A-6 en sentido decreciente, muy cerca de Las Rozas.

Dichos dispositivos permiten identificar cuándo un conductor ha invadido o rebasado las líneas continuas del asfalto. Para ello, se utilizan dos cámaras equipadas con un sistema de lectura de matrículas.

La primera de ellas supervisa la zona de aceleración y la otra hace lo propio con el carril de la vía principal. En caso de que se detecte que el vehículo se ha incorporado a la calzada antes de que finalice la línea continua, la tecnología confirma que no ha respetado la señalización del suelo.

En ese momento, la infracción llega al centro de tratamiento de denuncias automatizadas (CTDA) de la DGT para que se tramite la correspondiente multa. La sanción económica si nos pilla uno de estos radares asciende a los 200 euros, aunque no conlleva retirada de puntos del carnet de conducir, según estipula el artículo 167 del Reglamento General de Conducción.

Según un estudio realizado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, del que se hace eco La Razón, las salidas de vía representan uno de cada tres accidentes en carretera, con una media anual de 12.000 siniestros y 500 víctimas mortales.