La UE pretende aumentar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes con requisitos más estrictos para los nuevos conductores

Los 10 errores que la DGT más detecta en los conductores novatos: cuáles son y cómo evitarlos

Poder conducir a los 17 años está cada vez más cerca para los ciudadanos europeos. La UE ha dado luz verde finalmente a la reforma de las directivas europeas sobre permisos de conducir que permitirán, entre otros, que antes de que acabe la década, los jóvenes de 17 años puedan ponerse al volante.

Se trata de una reforma de la Directiva (UE) 2022/256 y el Reglamento (UE) 2018/1724 que han apoyado los eurodiputados este martes 21 de octubre en Estrasburgo, Francia, pendiente de la publicación en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor. Los gobiernos tienen un plazo de tres años para transponer la legislación europea a su marco nacional.

En España, los datos constatan que se está retrasando la edad en la que los ciudadanos se sacan el carné de conducir. En 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) tramitó 278.570 carnés de clase B (turismos y furgonetas) a jóvenes de entre 18 y 20 años de un total de 594.960 expedidos.

Un periodo de prueba de dos años para los conductores noveles

El permiso B de conducir, el que sirve para turismos o ciclomotores, entre otros, podrá obtenerse a los 17 años en toda la Unión Europea. Si bien, existen una serie de requisitos para poder ponerse al volante con esta edad. El primero es que los jóvenes que se saquen el carné de conducir con 17 años deberán ir acompañados siempre por un adulto con experiencia, de más de 25 años y con cinco de permiso, hasta que alcancen la mayoría de edad.

Además, los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de dos años, con sanciones más severas por infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o no usar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.

En lo profesional, los países podrán autorizar el carné de camión desde los 17 años siempre que el conductor circule solo en territorio nacional y bajo supervisión de un profesional experimentado. Con esta medida concreta se busca combatir la escasez de conductores profesionales en Europa sin comprometer la seguridad vial.

El carné de conducir en formato digital

La reforma de la UE no se limita a la edad mínima para conducir, que hasta ahora era de 18 años, sino que se introduce un modelo de examen más exigente, con contenidos actualizados sobre seguridad, comportamiento con ciclistas y peatones, uso del teléfono móvil, gestión de los ángulos muertos y sistemas de asistencia a la conducción. El objetivo es formar conductores más conscientes de los peligros cotidianos del tráfico y adaptados a los vehículos modernos, cada vez más tecnológicos.

Por otro lado, se prevé la creación de un carné de conducir en formato digital. Este estará disponible para todos los ciudadanos de la UE a finales de 2030 y se encontrará dentro de la futura ‘Cartera de identidad digital europea’. La idea es que se convierta en el formato principal del permiso en la UE. No obstante los eurodiputados han votado a favor de garantizar el derecho de los conductores a solicitar u permiso físico. Las dos versiones serán validas durante 15 años. Según datos del ejecutivo comunitario, en torno a un 40% de los delitos en carreteras de la UE quedan impunes, o porque el conductor no fue identificado o porque no se le multó.

Finalmente, la reforma incluye permitir que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas o provocar accidentes con víctimas mortales, sea efectiva en toda la Unión Europea.