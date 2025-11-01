David Soriano 01 NOV 2025 - 05:30h.

Del total de 27 radares de cinturón de seguridad que hay en la Comunidad Valenciana, 12 de ellos están instalados en su provincia central, Valencia.

La Dirección General de Tráfico está diversificando el tipo de elementos de control que coloca en las carreteras en las que tiene las competencias, que son las ubicadas en todas las comunidades autónomas a excepción de País Vasco y Cataluña donde son el Servei Català de Trànsit y la Ertzaintza quienes se encargan de las labores de vigilancia y control de carreteras, así como la gestión de las multas (y a partir de 2026, también Navarra). Una de las medidas más importantes es aquella que vigila el uso del cinturón de seguridad, un elemento clave para evitar accidentes mortales.

El uso del cinturón de seguridad salva vidas

Parece mentira que, a pesar de que el uso del cinturón en España es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros, todavía haya que controlar que todos los conductores lo utilicen. Según las estadísticas de la DGT, en el 26% del total de los accidentes mortales en nuestras carreteras las personas fallecidas en accidente de tráfico no lo usaban (en 2024, fallecieron en vías interurbanas 157 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro). El 15% de personas que necesitaron ser hospitalizadas tras un siniestro vial tampoco lo llevaban.

La concienciación sobre la importancia del uso de seguridad excede la pedagogía. Está más que demostrado que si no llevas el cinturón y sales despedido del vehículo, a probabilidad de sufrir lesión medular grave se incrementa en un 1.300% y la posibilidad de muerte en un 300%. Incluso es muy importante a bajas velocidades, ya que, según cuentan desde la Dirección General de Tráfico, “a tan solo 40 km/h un golpe frontal puede ser mortal porque la cabeza impacta contra la luneta delantera. A 50 km/h una persona de 70 kg se precipita hacia delante con un peso de más de 3,000 kilos”.

Además de la eficacia probada a nivel de seguridad vial, hay que recordar que no llevar puesto el cinturón de seguridad (o no utilizar el sistema de retención infantil adecuado) o hacerlo de manera incorrecta se sanciona con 4 puntos y una multa de 200 euros, según se recoge en el texto de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Cámaras de control de uso de cinturón en Valencia

La Dirección General de Tráfico está instalando progresivamente los llamados “radares de cinturón”, realmente cámaras de visión artificial que permiten detectar en los conductores o pasajeros de los vehículos ciertas infracciones como no llevar el cinturón de seguridad o manejar el móvil mientras se conduce. Del total de 27 radares de cinturón de seguridad que hay en la Comunidad Valenciana, 12 de ellos están instalados en su provincia central, Valencia. La ubicación de todos ellos, según los datos compartidos por la Dirección General de Tráfico, es la siguiente:

Autovía A-3 , punto kilométrico 339,15 en sentido Valencia (pórtico antes de la salida a la A-7).

, punto kilométrico 339,15 en sentido Valencia (pórtico antes de la salida a la A-7). Autovía A-3 , punto kilométrico 328,9 en sentido Madrid (pórtico antes de la salida 327: CV-50 Cheste / Godelleta).

, punto kilométrico 328,9 en sentido Madrid (pórtico antes de la salida 327: CV-50 Cheste / Godelleta). Autovía A-7 , punto kilométrico 323,05 en sentido creciente (en pórtico antes de la salida 324: CV-35 Valencia / Llíria / Ademuz).

, punto kilométrico 323,05 en sentido creciente (en pórtico antes de la salida 324: CV-35 Valencia / Llíria / Ademuz). Autovía A-7 , punto kilométrico 310,4 en sentido creciente (pórtico antes de la salida 311: CV-300 Rafelbunyol / El Puig de Santa María / La Pobla de Farnals).

, punto kilométrico 310,4 en sentido creciente (pórtico antes de la salida 311: CV-300 Rafelbunyol / El Puig de Santa María / La Pobla de Farnals). Autovía A-7 , punto kilométrico 348,8 en sentido decreciente (a la altura de Picassent).

, punto kilométrico 348,8 en sentido decreciente (a la altura de Picassent). Autovía A-7 , punto kilométrico 316,51 en sentido decreciente (pórtico antes de la salida 315: CV-32 Massamagrell / Museros, CV-305 Náquera, CV-315 Moncada).

, punto kilométrico 316,51 en sentido decreciente (pórtico antes de la salida 315: CV-32 Massamagrell / Museros, CV-305 Náquera, CV-315 Moncada). Carretera V-21 , punto kilométrico 5,85 en sentido decreciente.

, punto kilométrico 5,85 en sentido decreciente. Carretera V-21 , punto kilométrico 13,65 en sentido creciente.

, punto kilométrico 13,65 en sentido creciente. Carretera V-23 , punto kilométrico 1,6 en sentido decreciente.

, punto kilométrico 1,6 en sentido decreciente. Carretera V-30 , punto kilométrico 8,5 en sentido creciente.

, punto kilométrico 8,5 en sentido creciente. Carretera V-30 , punto kilométrico 12,8 en sentido creciente.

, punto kilométrico 12,8 en sentido creciente. Carretera V-31, punto kilométrico 10,9 en sentido creciente.

A estos radares que figuran en la página web de la Dirección General de Tráfico, habría que sumar los que puede tener en marcha el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia - València (o cualquier otro municipio de la provincia) para controlar el uso de cinturón de seguridad en sus vías urbanas, ya que sus competencias no son de la Dirección General de Tráfico.