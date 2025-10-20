Dos de cada diez vehículos no superan la ITV y el recambio recuperado se consolida como alternativa para las reparaciones

El momento de tener que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que es obligatoria para un coche a partir de los cuatro años de su matriculación, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchos conductores. Debemos recordar que se puede adelantar sin perder días de vigencia.

La inflación, el repunte sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios, no sólo ha disparado la cesta de la compra, también ha encarecido de una manera notable los recambios con subidas cercanas al 20% en el último año. Además, las estaciones de ITV de las distintas comunidades han endurecido los criterios de control.

El resultado de todo ello es que dos de cada diez vehículos no consiguen superar la inspección y tres de cada diez ni siquiera llegan a presentarse, según los últimos datos facilitados por el sector y que destaca Recomotor. Además, más de tres millones de vehículos circulan en España con la ITV caducada, casi el 10% del parque móvil.

Aunque no se pierden puntos del carnet de conducir, sí nos sancionarán económicamente en caso de no tener la ITV en regla. El castigo asciende a 200 euros (100 por pronto pago) cuando la inspección está caducada o es desfavorable y se eleva a 500 euros si el resultado es negativo, con la consiguiente inmovilización del turismo.

A pesar de que se trata de una situación menos frecuente, la Dirección General de Tráfico (DGT) también puede multar a un vehículo que se encuentre aparcado en la vía pública con la ITV ya vencida.

La ley considera que es ilegal circular con la ITV caducada, incluso si se tiene una cita posterior. Y en caso de sufrir un accidente, el seguro podría negarse a cubrir los daños ocasionados si no hemos superado la inspección a su debido tiempo.

La recuperación de recambios, una solución práctica

El CEO de Recomotor, Jan Amat, señala que "el problema no es sólo normativo, también es económico", añadiendo que "con un parque que supera los 14 años de antigüedad media, muchos vehículos necesitan reparaciones importantes para poder superar la inspección".

A continuación, Amat subraya que "el precio de los recambios nuevos se ha convertido en una barrera para miles de conductores, que acaban retrasando o evitando las reparaciones, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial".

De este modo, los recambios recuperados surgen como una alternativa cada vez más habitual tanto para los talleres como para las aseguradoras. Por ello, plataformas como Recomotor ofertan piezas certificadas y con hasta dos años de garantía que permiten llevar a cabo las reparaciones necesarias a un precio sensiblemente inferior al de los repuestos nuevos.

Jan Amat asegura que "el recambio recuperado ofrece la misma seguridad y trazabilidad que una pieza nueva, pero con un ahorro de hasta el 60%" y sostiene que "en muchos casos, es la diferencia entre poder mantener un coche en circulación legalmente o tener que darlo de baja".

Mejor pasar una revisión antes de acudir a la ITV

Los expertos coinciden en que la mejor forma de evitar sanciones y sorpresas es revisar el vehículo en el taller antes de acudir a la ITV. Los sistemas de frenos, el alumbrado, las emisiones y los componentes electrónicos son puntos críticos que, de ser reparados a tiempo, pueden marcar la diferencia entre aprobar o no.

En este proceso, el recambio recuperado juega un papel clave. "Motores, cajas de cambio, catalizadores o sondas NOx pueden reacondicionarse con todas las garantías y a un coste mucho más asequible que el del repuesto nuevo", reitera Amat.

El auge del recambio recuperado, además de responder a un criterio económico, también está alineado con la normativa vigente en materia de sostenibilidad y economía circular. El Real Decreto 265/2021 establece que sólo los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) pueden extraer y comercializar piezas con trazabilidad y seguridad, y fija que al menos el 95% del peso de un vehículo debe destinarse a valorización y un 85% a reutilización o reciclaje.

"Estamos en un punto donde reparar mejor es también una forma de ser más sostenibles. Cada pieza recuperada supone menos residuos, menos emisiones derivadas de fabricar componentes nuevos y un vehículo que puede seguir circulando con todas las garantías legales", concluye el CEO de Recomotor.