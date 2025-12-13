Aunque la inversión mínima arranca a partir de los 25-30 euros, muchos expertos recomiendan optar por modelos en torno a los 40-50 euros

Cómo detectar que una baliza V16 cumple con la normativa, según un experto: "Es recomendable seguir tres pasos muy sencillos"

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores españoles deberán sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada y homologada. Este dispositivo luminoso, que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir del habitáculo, emite una señal visible a gran distancia y transmite la ubicación del coche a la plataforma DGT 3.0, mejorando la seguridad en carretera.

La Dirección General de Tráfico ha advertido que solo las balizas homologadas serán válidas. Usar modelos sin certificación oficial puede suponer sanciones y, lo más importante, dejar al conductor sin cobertura de seguridad.

¿En qué consiste la homologación de la balizas V16?

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Las exigencias del organismo que dirige Pere Navarro centra los requisitos de homologación en los siguientes aspectos:

Emite luz intermitente de alta intensidad visible a 360º.

de alta intensidad visible a 360º. Se fija con imán en el techo del vehículo.

en el techo del vehículo. Incluye conectividad gratuita durante al menos una década, sin cuotas adicionales.

durante al menos una década, sin cuotas adicionales. Transmite la ubicación exacta del coche a la plataforma DGT 3.0.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

¿Cuánto debe gastarse un conductor?

La inversión mínima para cumplir con la normativa es de unos 25-30 euros, suficiente para obtener un dispositivo homologado y conectado. Sin embargo, muchos expertos recomiendan optar por modelos en torno a los 40-50 euros, que garantizan mayor fiabilidad, mejor autonomía y cobertura de datos prolongada.

No es necesario gastar más de 60 euros, ya que las prestaciones básicas —luz visible a un kilómetro, geolocalización automática y homologación oficial— están aseguradas en los modelos de gama media.

A la hora de comprar una de estos dispositivos es necesario comparar precios en las tiendas físicas y en los portales de comercio electrónico. El fabricante y el modelo ofertado deberán de estar recogidos en la página de la DGT donde se informan de todos los productos homologados. así, en un vistazo rápido a través de las ofertas publicadas es posible tener una idea clara de en qué márgenes de compra nos movemos:

En las oficinas y web de Correos nos encontraremos precios entre 41,95 € y 59,90 €

En Amazon y Grandes superficies comerciales, los precios oscilan entre los 29 € y 37 €

En AliExpress y otros comercios similares, el precio de partida arranca en los 24 €

En grandes superficies de electrónica hablamos de precios entre 35 y 50 €

Aunque existen balizas por debajo de los 20 euros en algunos portales, la DGT ha advertido que no todas cumplen los requisitos legales. Comprar una baliza barata sin homologación puede ser peligroso:

No estaría conectada a la plataforma DGT 3.0, lo que impide avisar al resto de conductores.

a la plataforma DGT 3.0, lo que impide avisar al resto de conductores. Podría no emitir la luz con la intensidad exigida , reduciendo la visibilidad en condiciones adversas.

, reduciendo la visibilidad en condiciones adversas. Expondría al conductor a sanciones económicas y a la falta de cobertura legal en caso de accidente.

Por ello, la recomendación es clara: evitar gangas sospechosas y comprobar siempre que el producto esté certificado por la DGT.