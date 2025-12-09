Un 73% de los ciudadanos se muestra "preocupado" por comprar una baliza V16 falsa o no homologada, según un estudio de Osram

Ana Blanco, subdirectora de la DGT, analiza las balizas V16 y si desvelan datos de nuestros vehículos: "Ni DNI, ni matrícula, es totalmente anónimo”

Carlos Garrido, 'sales manager' de Osram, ha afirmado a la web de Informativos Telecinco que los datos recogidos en el estudio 'Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles en relación con la nueva luz de emergencia conectada V16 obligatoria', realizado por su compañía, "desvelan que casi uno de cada cuatro españoles reconoce no saber cómo diferenciar una luz de emergencia V16 certificada de una que no lo está".

Además, dicho informe también evidencia que "un 73% (de los ciudadanos consultados) se muestra preocupado por comprar un producto falso o no homologado". Como resultado, añade el experto, "es fundamental mostrar a los usuarios las claves para elegir la baliza correcta".

Errores habituales al adquirir una baliza V16

En este sentido, subraya Garrido, uno de los primeros fallos en la toma de decisiones es guiarse por el precio: "El 70% de los participantes de nuestra encuesta señala que el coste del dispositivo es el factor más determinante a la hora de elegir el producto".

"Esto es un error, especialmente en fechas de grandes descuentos como el 'Black Friday' o la Navidad, ya que el usuario puede adquirir un producto que no cumple con la normativa", puntualiza el gerente de ventas.

Por otra parte, otro de los errores más comunes al comprar una baliza "es no comprobar si el modelo dispone realmente de conectividad a la plataforma DGT 3.0, un requisito indispensable a partir del 1 de enero de 2026".

Este fallo, indica Garrido, "es muy sencillo de evitar" puesto que en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) "se pueden chequear todos los dispositivos homologados".

Cabe resaltar que el dispositivo, además de emitir la señal luminosa de advertencia, es capaz de enviar la geolocalización del vehículo tanto a los centros de gestión de Tráfico, para alertar a través de los paneles en carretera, como a los sistemas de información de los navegadores de otros usuarios.

Estas balizas se encuentran a la venta en una multitud de establecimientos, entre ellos las oficinas de Correos. Según sus propios datos, durante la primera quincena de noviembre se vendieron más de 6.000 unidades.

Con la sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia por la V16, la DGT pretende reducir el elevado riesgo de atropello a peatones que supone tener que transitar por la calzada para señalizar un accidente o una avería.

Y más teniendo en cuenta que cada año mueren unas 22 personas atropelladas en las carreteras, una parte de las cuales son conductores que habían salido del vehículo para colocar el triángulo.