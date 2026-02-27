Iván Sevilla 27 FEB 2026 - 14:38h.

Para cubrir el coste de la obra en un "edificio completamente en bruto" necesitan recaudar al menos 38.232 euros

"Atendemos a unos 400 usuarios al año, vienen a ducharse, a poner lavadoras...", nos cuenta Pablo Calderón, de la ONG ANTARIS

SevillaUna ONG de Sevilla está pidiendo ayuda en forma de donativos para construir su nuevo centro de encuentro y acogida para personas sintecho que estará en la capital andaluza. "Cambia vidas", asegura ANTARIS.

La organización no gubernamental informó recientemente de que tiene que mudarse del actual espacio al que acude gente sin hogar. Como lo hacen los jóvenes que van al Domus Mar en Tarragona.

Desde hace años y tras un periodo en el que estuvieron ubicados en la Alameda, llevan prestando servicio al colectivo en el Hogar Virgen de los Reyes, situado frente al Hospital Virgen de la Macarena en la ciudad hispalense.

"En 2025 nos notificaron que van a poner una comisaría de Policía Local aquí, ya que el espacio es de titularidad municipal, aunque para ejercer la actividad contamos con subvenciones de la Junta de Andalucía", nos ha contado Pablo Calderón, de la ONG, a Informativos Telecinco.

Como la intención de ANTARIS, que está declarada de Utilidad Pública, es seguir teniendo un lugar abierto para las personas que viven en la calle deben "asumir el coste de las obras de acondicionamiento del nuevo local".

Los trabajos requieren una importante inversión, ya que "el edificio está totalmente en bruto y hay que construir cocina, sala de estar, despachos de atención individualizada, taquillas, lavandería, etc". Así lo describen también en la campaña lanzada en GoFundMe.

Necesitan al menos 38.232 euros para ofrecer "un refugio seguro"

Según especifican, ya tienen 250.000 euros para destinar el proyecto, "gracias a la planificación y a los ahorros de la entidad a lo largo de su existencia". Llevan 40 años ayudando a personas con trastornos adictivos y casi 30 gestionando el centro de Sevilla capital.

El problema es que todavía necesitan al menos 38.232 euros para estar "más cerca de ofrecer un refugio seguro, programas de apoyo integral y la oportunidad de un nuevo comienzo para muchas personas sin hogar".

Mediante Bizum al 13603 o en a través de la plataforma online solicitan donativos para obtener esa cantidad que se usará para habilitar el inmueble: "Incluso superar esa cifra permitirá no comprometer todos nuestros recursos y garantizar la sostenibilidad del centro".

Recuerdan que "cada aportación, por pequeña que sea, ayuda" al objetivo que se han marcado y esperan alcanzar. Mientras que las obras "ya han comenzado, teniendo como fecha prevista de finalización el mes de mayo", nos ha precisado Pablo.

"Atendemos a unos 400 usuarios al año, tenemos que mirar por ellos"

Hasta que puedan trasladarse "en junio" a ese nuevo centro de encuentro y acogida, ya han pedido "la última prórroga" para poder permanecer en el actual espacio del barrio de la Macarena prestando sus servicios.

Pablo Calderón nos matiza que la relación que mantiene la entidad con las administraciones tanto local como autonómica "es buena y correcta". Recalca que el consistorio les ha "ayudado en materia de coordinación y apoyo para el nuevo centro".

"Nosotros tenemos que mirar por los usuarios que atendemos, que son unos 400 al año en total. Están ya asentados y acostumbrados. Vienen a ducharse, a poner sus lavadoras...", nos asegura Pablo.

Reconoce que algunos ya les han comentado que, debido al cambio de ubicación, "no van a seguir acudiendo por motivo de la distancia". "Pero otros sí que desean continuar con nosotros. En la sede construida o en la que ya tenemos en Dos Hermanas", nos añade.

"De todas formas, donde vamos a establecernos habrá otra gente sin hogar que nos necesite", apunta el miembro de la ONG ANTARIS. En concreto, cubren varias de sus necesidades básicas: