Aparcar en doble fila es algo de lo más común, una acción rápida que puede acabar en una multa de hasta 200 euros

Es importante seguir ciertos pasos que eviten un posible accidente a la hora de dejar a los niños en la puerta del colegio

La vuelta al colegio después de las fiestas de Navidad, puede generar cierto estrés y prisas en las familias. Llegar a tiempo a las clases a veces es todo un reto al que muchos padres se enfrentan cada mañana. Es por esto que el aparcar en doble fila es algo de lo más común, una acción rápida que puede llegar a salir muy cara.

La Ley de Tráfico aclara lo que supone el aparcar en doble fila y es que, este acto cotidiano, no solo no está permitido, sino que conlleva una sanción de hasta 200 euros.

Recomendaciones de la DGT

Aunque se pueda estacionar en doble fila menos de dos minutos y permaneciendo en el interior del vehículo, siempre que se realizan este tipo de actos, es casi imposible que no se obstaculice la circulación. Por lo general, teniendo en cuenta el movimiento de coches que se registra en los alrededores de los colegios en hora punta, es probable que se infrinjan las reglas ligadas a la normativa.

La DGT recomienda aparcar el coche correctamente, llevar la mochila en el maletero y acceder a pie al centro escolar. Esto puede resultar complicado en algunas zonas, especialmente las situadas en el centro de las ciudades, por lo que Jennifer Amador, directora de EasyPark España (parte de Arrive) aconseja, en primer lugar, salir de casa con el tiempo suficiente para aparcar en las calles cercanas al centro escolar.

"Aunque pueda parecer algo simple y obvio, es importante incluir en nuestras rutinas un margen de tiempo que nos permita estacionar sin complicaciones, especialmente en grandes ciudades”, comenta. “De esta forma, no solo nos aseguramos de que nuestro hijo llegue a tiempo al inicio de sus clases, sino que también comenzamos el día de una manera más tranquila, evitando el estrés que puede ocasionar el no encontrar aparcamiento”.

Después de estacionar el coche, es crucial que los niños bajen por el lado de la acera para evitar cualquier accidente con otros vehículos. "Además, es importante recordar sacar la mochila del maletero, ya que es el lugar más seguro para guardarla en caso de frenadas o movimientos bruscos", señala la directora de EasyPark.

Por último, Jennifer Amador recuerda que, “por seguridad, los niños deben viajar en los asientos traseros y, siempre, con sistemas de retención homologados o el cinturón de seguridad, si han superado los 135 centímetros de estatura”.