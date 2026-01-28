Así auxilia la Guardia Civil a los conductores atrapados por el temporal de nieve en Madrid

Cinco años después de Filomena, los madrileños han vuelto a vivir una jornada blanca con importantes nevadas en norte y oeste de la Comunidad de Madrid

Última hora de la borrasca Kristin: se reabre el tráfico en la A-6 entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León

Compartir







El temporal Kristin ha sorprendido a cientos de personas que han amanecido este miércoles con lluvia y nieve. A muchos la nevada los pilló en plena carretera, al volante o dentro de un autobús, quedando atrapados en la vía. La Guardia Civil ha colgado un vídeo en el que se ve a dos agentes auxiliando un conductor en apuros, que no podía moverse a causa de la acumulación de agua y nieve.

Cinco años después de Filomena, los madrileños han vuelto a vivir una jornada blanca con importantes nevadas en norte y oeste de la Comunidad de Madrid que ha colapsado por carreteras y calles, donde miles de conductores han quedado atrapados durante horas por la nieve o en incómodos atascos.

A las lluvias de primera hora de este miércoles le siguió un temporal de nieve, que se llegó a su punto álgido a partir de las 10 horas, cuando la combinación de nieve y agua convirtió el tráfico en una pesadilla. Ya hacía el mediodía las nevadas han remitido en la capital y se limitaban al este de la región y en cotas más altas.

Durante las horas de intensas nevadas la Comunidad de Madrid ha elevado a situación operativa 1 su Plan de Inclemencias Meteorológicas, haciendo además un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a los centros educativos a primera hora de la mañana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La advertencia de la Agencia de Meteorología sobre la borrasca Kristin

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había advertido que nueva borrasca Kristin de alto impacto, sería "efímera", pero "profunda", y el inicio de esta jornada ha sido muy adverso con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que "podrían dificultar el tráfico", como ha sido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La ha recordado a las autoridad que desde este martes habían emitido avisos sobre posibles nevadas en la Sierra de Madrid y el área metropolitana. "Había avisos desde ayer en la Sierra de Madrid y Área Metropolitana. En este último ámbito la probabilidad era más baja, pero no se podía descartar la nevada y por eso pusimos el aviso. En la Sierra se preveía que podrían caer más de 15 centímetros (cm) y a grandes rasgos se está cumpliendo", han señalado a Europa Press fuentes del organismo estatal.