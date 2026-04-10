La Dirección General de Tráfico alcanza en 2025 el mayor número de denuncias de su historia, con un total de 6.106.354 sanciones

De Madrid a Andalucía: estos son los radares que más multas provocan

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alcanzado en 2025 el mayor número de denuncias de su historia, con un total de 6.106.354 sanciones formuladas por infracciones de tráfico, según los datos recogidos en el Anuario Estadístico General del organismo. Se trata de la primera vez que se supera la barrera de los seis millones de multas en un solo año, consolidando una tendencia al alza en el volumen de sanciones en las carreteras españolas, según recogen desde Pyramid Consulting, consultoría especializada en la gestión y reclamación de multas de tráfico.

El ritmo de denuncias refleja la magnitud del dato: una media de 16.730 multas diarias, lo que equivale a cerca de 700 cada hora, 12 por minuto y una cada 5,2 segundos. Cabe destacar que estas cifras no incluyen las sanciones impuestas en Cataluña y el País Vasco, comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico, por lo que el volumen total de multas en España sería aún mayor.

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Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el mayor número de sanciones

Por territorios, Andalucía lidera el número de denuncias con 1.526.897 multas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 939.573, la Comunidad de Madrid, con 721.465, y Castilla y León, con 601.184.

A nivel provincial, Madrid encabeza la lista con 721.465 denuncias, seguida de Valencia (468.121), Cádiz (369.586), Alicante (339.000) y Málaga (282.163).

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Un crecimiento sostenido desde hace décadas

El aumento de sanciones responde a una evolución progresiva a lo largo de los años. Desde que comenzaron a registrarse estos datos en 1961, cuando se superó por primera vez el millón de denuncias, la cifra no ha dejado de crecer.

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Los hitos más relevantes se han ido alcanzando de forma escalonada: los dos millones en 1970, los tres millones en 1974, los cuatro millones en 2008, los cinco millones en 2022 y, finalmente, los más de seis millones en 2025.

Mayor control y automatización de la vigilancia

Este incremento está estrechamente relacionado con el refuerzo de los sistemas de control y vigilancia del tráfico, especialmente mediante el uso de tecnología automatizada como radares, cámaras y otros dispositivos de detección de infracciones.

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El modelo actual permite a la DGT gestionar un volumen de denuncias muy superior al de décadas anteriores, en un contexto de creciente digitalización del control de la seguridad vial.

Pyramid Consulting alerta sobre la importancia de revisar las sanciones

Ante este volumen histórico de denuncias, desde Pyramid Consulting se subraya la importancia de que los conductores revisen cada sanción antes de proceder a su pago. “Un número elevado de multas puede contener errores en su tramitación o en el propio expediente sancionador, por lo que es fundamental analizarlas en detalle”, señalan desde la compañía.

En este sentido, recuerdan que los conductores disponen de mecanismos legales para recurrir aquellas sanciones que presenten irregularidades, dentro de los plazos establecidos.

Un escenario de cifras récord que reabre el debate

El récord alcanzado en 2025 vuelve a situar sobre la mesa el debate en torno al equilibrio entre el control de la seguridad vial y el volumen de sanciones impuestas.

En cualquier caso, los datos confirman un escenario en el que la vigilancia en carretera es cada vez más intensiva, en paralelo al crecimiento del parque automovilístico y al desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.