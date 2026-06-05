El Ministerio del Interior y la DGT advierten de los riesgos de la fatiga al volante y de cómo el calor extremo puede afectar a partes muy importantes del vehículo

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El verano todavía no ha llegado, pero el calor ya está presente. Aunque bajen un poco las temperaturas en los próximos días, el intenso calor nos acompañará durante varios meses. Con estas condiciones, el Ministerio del Interior y la DGT alertan sobre la fatiga al volante y del impacto del calor extremo en los componentes más importantes del vehículo.

Con las altas temperaturas debemos extremar las precauciones. El calor extremo afecta negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera, lo que puede desembocar en un percance al volante. La DGT alerta de que con las altas temperaturas, la fatiga aumenta, los reflejos disminuyen y cometemos más errores en la conducción.

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Según el Ministerio del Interior, con fatiga, el riesgo de sufrir un accidente al volante aumenta en más del 20%. Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país. Para no tener ningún imprevisto en la conducción con este calor extremo, se deben seguir estos consejos:

Planifica tu viaje: En la medida de lo posible, se deben evitar las horas más peligrosas para conducir. Según la DGT, estas son entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde. Además, es muy importante parar a descansar unos 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros , porque a partir de este tiempo o distancia, se incrementan los errores y disminuye la atención a la conducción.

En la medida de lo posible, Según la DGT, estas son entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde. Además, es muy importante , porque a partir de este tiempo o distancia, se incrementan los errores y disminuye la atención a la conducción. Evita conducir con sueño o fatiga: Para eso hay que intentar descansar bien, hidratarse y evitar comidas copiosas. Después de una comida contundente, puede aparecer el cansancio o la fatiga, y favorece la aparición del sueño.

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Así es cómo debes proteger tu coche de las altas temperaturas

Uno de los consejos más importantes que hay que seguir al pie de la letra es revisar el vehículo y protegerlo del calor extremo. La Dirección General de Tráfico (DGT) pone el foco en varios elementos fundamentales del coche y recomienda seguir estas indicaciones para evitar averías durante el verano y prolongar la vida útil de estos componentes.

La batería es uno de los elementos que más sufre con las altas temperaturas, ya que el ácido del interior se puede secar con más facilidad. Los neumáticos también pueden deteriorarse y repercutir en la eficacia y en su estado. Para no llevarse ningún susto al volante, es fundamental circular con las ruedas en buen estado y con la presión de aire correcta para evitar reventones, pinchazos y desgastes prematuros.

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Hay que prestar mucha atención a los líquidos, especialmente al líquido refrigerante y al anticongelante, ya que el sistema de refrigeración del coche es fundamental para evitar averías graves provocadas por el calor extremo. También se debe revisar el aceite y el líquido del limpiaparabrisas, fundamental para eliminar la suciedad y los insectos propios del verano que pueden dificultar la visibilidad.

Además, se recomienda echar un ojo a los frenos, porque pueden funcionar peor con altas temperaturas. No hay que olvidarse de los sistemas electrónicos, como las pantallas, los cuadros digitales o los sistemas de infoentretenimiento, ya que pueden verse afectados por el calor y dejar de funcionar correctamente.

Para evitar averías en el coche, y si es posible, hay que evitar estacionar el vehículo en la calle en las horas de más calor y en zonas sin sombra. Si no queda más remedio, se aconseja utilizar fundas y parasoles para cubrir el coche, los asientos, el volante y la parte electrónica de las pantallas, para que no sufra ningún fallo mecánico.