Hasta 200€ por circular por el carril incorrecto: muchos conductores desconocen la multa a la que se enfrentan

David Soriano 14 JUN 2026 - 18:00h.

A pesar de ser una de las infracciones más cometidas y que vemos a diario, los que la cometen no tienen impunidad y pueden llegar a ser sancionados de forma ejemplarizante.

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Si hay una infracción que cometen la gran mayoría de conductores en nuestras carreteras es la circulación indebida por el carril izquierdo. A pesar de verla a diario mientras conducimos y que parezca tener cierta impunidad, lo cierto es que, con las leyes de la DGT en la mano, podemos enfrentarnos a una sanción económica de hasta 200 euros por un comportamiento que el máximo organismo nacional en materia de tráfico no deja de querer corregir.

Multas por el “síndrome del carril izquierdo”

Con el Reglamento General de Circulación en la mano, si echamos un vistazo a su artículo 31 nos dice que “fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga”.

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Por tanto, a no ser que las condiciones en ese momento sean de retención o peligro presente, no se debería invadir el carril central o izquierdo, quedando el primero destinado para adelantar a los que circulan correctamente por el carril derecho y el izquierdo, si lo hubiera, estaría en principio prohibida su circulación a no ser que las condiciones de la vía hayan hecho que el carril central también esté saturado.

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Sin embargo, lo más frecuente es ver en España un carril izquierdo que sería el equivalente de las Autobahn alemanas en las que la gran mayoría de conductores piensan que se trata del carril rápido. Por tanto, cuando alguien con exceso de velocidad se ve retenido por un conductor que circula más lento que él, teóricamente ambos están conduciendo de forma no permitida porque no deberían circular por ahí.

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Hay que recordar que estas obligaciones de uso de carril solamente afectan a vías interurbanas. En calles urbanas, la legislación vigente en materia de tráfico recoge libertad por parte de los conductores para circular por el carril más conveniente a su destino siempre que haya dos carriles o más por sentido y estén delimitados por líneas. Así, la conveniencia para el destino debe ser evaluada según criterios como estar o no bien situado para girar, seguir una dirección, buscar un aparcamiento, o cambiar de carril si desaparece el que ocupamos.

La importancia de la circulación encarrilada

La normativa de tráfico no se establece al azar prohibiendo circular por el carril izquierdo sin motivo aparente. La verdadera razón detrás de esto es la necesidad de imponer en las diferentes vías lo que se conoce como ‘conducción encarrilada’, que es fundamental para evitar accidentes, mantener un tráfico fluido y cumplir con las normas. Esta práctica clave garantiza una circulación predecible y segura para todos.

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A grandes rasgos, circular siempre por la derecha, manteniendo una separación adecuada con todos los vehículos que circulen por la vía, se considera una progresión normal sin hacer maniobras bruscas, lo que también precisa de señalizar los cambios de carril con antelación y respetar la prioridad de otros usuarios. De este modo, se pretende evitar sorpresas y hacer la circulación segura, fluida y cómoda en vías interurbanas. Esto evita en cierta medida depender de la conducción defensiva con la que tener que anticipar los movimientos de los demás usuarios de la vía para evitar accidentes.

Si no se respeta el principio de utilización de los carriles, la Dirección General de Tráfico puede llegar a castigar la incorrecta utilización de los carriles y la circulación de forma injustificada por el carril central o izquierdo en vías con varios carriles como una infracción grave, la cual está castigada con una multa de hasta 200 euros. Si bien este procedimiento no se realiza de forma automatizada con cámaras, como sucede en otras infracciones, si un agente con potestad en materia de seguridad vial observa ese comportamiento, podríamos recibir perfectamente dicha sanción económica.

Por supuesto, la sanción por utilización incorrecta de carriles no solamente aplica al “síndrome del carril izquierdo”. Un ejemplo de sanción también de 200 euros es la utilización incorrecta del carril Bus-VAO, que está destinado exclusivamente a vehículos de alta ocupación (de ahí vienen las siglas) con motocicletas, turismos, autobuses y vehículos mixtos, siempre que cumplan con la ocupación mínima indicada en los paneles luminosos, que habitualmente al menos 2 personas, incluido el conductor).

Cuando solamente circula el conductor, únicamente estarían permitidos ciertos vehículos sostenibles con etiqueta ambiental ECO o Cero y aquellos vehículos exentos de prohibiciones como bomberos, policía, Protección Civil y Salvamento, sanitarios o equipos de mantenimiento. En ningún caso tienen permitida su circulación, sea cual sea el número de personas a bordo, turismos con remolque, ciclomotores, bicicletas y vehículos de tracción animal.