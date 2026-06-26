El nuevo sistema que varios fabricantes ya incorporan y que cambiará para siempre la forma de conducir

La normativa que se activa ahora en julio de 2026 introduce los sistemas más sofisticados y completa el ecosistema de seguridad activa

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El 6 de julio de 2026 es una fecha que no ha sido destacada en los titulares, pero que marca un punto de inflexión en la historia del automóvil comparable a la introducción del cinturón de seguridad obligatorio. A partir de ese día, ningún turismo ni vehículo comercial ligero podrá matricularse por primera vez en España, ni en ningún país de la Unión Europea, sin incorporar una batería de sistemas electrónicos de asistencia a la conducción que, hasta hace poco, eran equipamiento exclusivo de gamas premium.

De esta manera, el conductor que estrene coche a partir de ese momento se encontrará con un vehículo que frena solo, vigila su nivel de distracción, corrige su trayectoria si se desvía del carril y registra los datos del coche en los 30 segundos previos a cualquier accidente. Lo quiera o no.

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La normativa que lo impone es el Reglamento de la UE 2019/2144, que ha ido desplegándose por fases. La primera oleada, vigente desde julio de 2022, afectó a los nuevos tipos de vehículos homologados. La segunda, en julio de 2024, extendió esa obligación a todos los vehículos matriculados, sin excepción. La que se activa ahora en julio de 2026 introduce los sistemas más sofisticados y completa el ecosistema de seguridad activa más ambicioso que se haya impuesto jamás por ley en Europa.

Qué incluye la fase que entra en vigor ahora

Lo que la fase C del Reglamento suma al paquete ya vigente son, fundamentalmente, tres novedades que afectan de forma directa al comportamiento del conductor al volante.

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La primera es la frenada automática de emergencia avanzada para peatones y ciclistas. El sistema ya existía para vehículos, pero a partir de julio debe detectar también a los usuarios más vulnerables de la vía: quien cruza la calzada fuera de un paso de cebra o el ciclista que emerge de un carril lateral. La electrónica de a bordo actúa sobre el freno sin que el conductor toque el pedal si el algoritmo determina que la colisión es inminente y el conductor no reacciona a tiempo. Según los datos de la propia EuroNCAP, la frenada automática de emergencia puede reducir los atropellos urbanos graves en torno a un 38%.

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La segunda novedad es la detección de distracciones del conductor. Cámaras orientadas hacia el interior de la cabina analizarán en tiempo real la dirección de la mirada y los patrones de atención del conductor para detectar el uso del teléfono, la fatiga avanzada o la falta de cinturón, y generarán alertas progresivas. En Europa, este sistema ya era requisito para obtener la máxima calificación en EuroNCAP; a partir de julio, será de serie en todos los coches nuevos sin excepción.

La tercera es la extensión del asistente de mantenimiento de carril de emergencia a vehículos con dirección asistida hidráulica. Hasta 2024 solo era exigible en coches con dirección eléctrica; ahora ningún tipo de dirección queda excluido. El sistema actúa con corrección activa de la trayectoria cuando el coche abandona involuntariamente su carril y el conductor no reacciona a la alerta.

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Lo que ya estaba y ahora es universal

Los sistemas que llegan se suman a los que desde julio de 2024 son ya obligatorios en todo vehículo matriculado en la UE: el asistente de velocidad inteligente (ISA, que conecta el control de crucero con el reconocimiento de señales y adapta la velocidad al límite vigente en cada tramo), el frenado de emergencia automático básico para vehículos, la alerta de cambio involuntario de carril, el control de crucero adaptativo, la detección de fatiga y somnolencia, la cámara de marcha atrás con alerta de tráfico cruzado, el registrador de datos de accidentes, que graba los 30 segundos previos al impacto y los 5 posteriores, y la preinstalación de alcoholock, la interfaz que permitirá conectar en el futuro dispositivos antiarranque por alcohol cuando la normativa así lo exija.

El precio que paga el comprador

La incorporación obligatoria de estos sistemas tiene una consecuencia económica directa: el precio del coche nuevo sube. El sobrecoste estimado por la industria para incorporar el paquete completo oscila entre 500 y 1.500 euros por vehículo, dependiendo del segmento y de los componentes ya presentes en la plataforma del fabricante. Ese coste se traslada íntegro al comprador final y no es una opción.

El cambio que implica esta normativa no es solo tecnológico. Con los sistemas ADAS activos y dentro de sus parámetros de funcionamiento, la responsabilidad en caso de accidente empieza a desplazarse del conductor al fabricante. Marcas como Mercedes-Benz ya han asumido formalmente esta responsabilidad legal para sus sistemas de Nivel 3, lo que exige a la industria nuevos protocolos de análisis forense digital para determinar el origen exacto de cualquier fallo. Es la primera vez en la historia del automóvil que la máquina, y no el conductor, empieza a ser el primer imputado.