El ingeniero bilbaíno Jon Sustacha Loygorri, de 69 años, está siendo buscado en las tareas de rescate en La Guaira de Venezuela

Última hora del terremoto en Venezuela: Exteriores confirma tres españoles fallecidos, cuatro atrapados entre los escombros y 99 los desaparecidos

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La GuairaEl ingeniero bilbaíno Jon Sustacha Loygorri, de 69 años de edad, está siendo buscado en las tareas de rescate que se realizan en la zona de la Guaira de Venezuela, tras desaparecer en los devastadores terremotos que ha sufrido el norte del país caribeño.

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Al no tener noticias de él, se ha distribuido un cartel con su foto y su descripción con el fin de que alguien pueda dar información. Sustacha se encontraba en el edificio en el que vivía, 'Los Corsarios', en la Playa Grande de la 'zona cero', desmoronado durante los seísmos.

Las labores de búsqueda de otros desaparecidos

También continúan las labores de búsqueda de María Coro Barriola, con progenitores donostiarras, entre los escombros de otro edificio de La Guaira, donde reside.

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A causa de los terremotos, ha fallecido Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca. Su cadáver fue localizado entre los escombros, mientras que su marido, Koldo Olalde Kintela, nacido en Azkoitia (Gipuzkoa), que se encontraba con ella, sobrevivió y pudo ser rescatado con heridas.

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El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado fuentes familiares.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

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Exteriores eleva a tres los españoles fallecidos y 99 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado este viernes a tres los españoles fallecidos en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela mientras que la cifra de desparecidos asciende ya a 99.

Asimismo, ha precisado que hay cuatro españoles localizados y atrapados bajo los escombros y ha informado de que el Gobierno tiene intención de repatriar a un grupo de turistas españoles que han quedado atrapados en el país.