Antes de comprar una furgoneta de segunda mano es fundamental comprobar algunos elementos como las averías, los kilómetros o la documentación

El mercado de segunda mano cambia de golpe: los coches que más buscan ahora

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Comprar una furgoneta de segunda mano barata puede ser una buena alternativa para quienes necesitan un vehículo para trabajar, transportar mercancías o viajar sin pagar el precio de uno nuevo. Sin embargo, un precio atractivo no siempre significa una buena compra. Detrás de un anuncio barato pueden esconderse averías mecánicas, desgaste por exceso de carga o reparaciones que terminen aumentando considerablemente el precio.

Por eso, antes de decidirse, es fundamental revisar sobre todo tres cosas: el estado del vehículo, su historial de mantenimiento y el uso que ha tenido. El objetivo es encontrar una furgoneta fiable cuyo coste total se ajuste a las necesidades del comprador.

Cómo detectar una furgoneta muy castigada por el uso

Uno de los principales riesgos al comprar una furgoneta usada es adquirir una unidad que haya trabajado durante años con cargas excesivas o en condiciones exigentes. La zona de carga ofrece algunas de las pistas más importantes.

Hay que comprobar si el suelo presenta abolladuras profundas, deformaciones, humedad u óxido, además del estado de los pasos de rueda y los anclajes. También conviene revisar las puertas traseras y la corredera lateral. Si no cierran correctamente, presentan holguras o cuesta abrirlas, puede existir un desgaste importante o daños derivados del uso intensivo.

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El chasis y los bajos también deben inspeccionarse para detectar corrosión, golpes o reparaciones estructurales. En la suspensión trasera, especialmente en los modelos que utilizan ballestas, hay que comprobar que no estén agrietadas ni deformadas. Los amortiguadores, por su parte, no deben presentar fugas de aceite.

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Las averías más importantes están en motor, embrague y transmisión

La mecánica es uno de los aspectos que más puede encarecer una furgoneta barata. Antes de comprarla, conviene comprobar cómo arranca en frío y si produce ruidos, vibraciones o humo anormal. Entre los elementos que requieren especial atención destacan:

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Embrague y volante bimasa: un pedal demasiado duro, vibraciones al apagar el motor o dificultades para cambiar de marcha pueden advertir de desgaste.

un pedal demasiado duro, vibraciones al apagar el motor o dificultades para cambiar de marcha pueden advertir de desgaste. Motor e inyección: hay que buscar fugas de líquidos, pérdidas de potencia y posibles problemas en los inyectores o el turbo.

hay que buscar fugas de líquidos, pérdidas de potencia y posibles problemas en los inyectores o el turbo. Distribución: si el motor utiliza correa, es importante conocer cuándo se sustituyó y cuándo corresponde realizar el siguiente cambio.

si el motor utiliza correa, es importante conocer cuándo se sustituyó y cuándo corresponde realizar el siguiente cambio. Caja de cambios y transmisión: durante la prueba de conducción hay que comprobar que las marchas entran correctamente y que no aparecen ruidos extraños.

durante la prueba de conducción hay que comprobar que las marchas entran correctamente y que no aparecen ruidos extraños. Frenos y neumáticos: un desgaste irregular puede revelar problemas de alineación, dirección o suspensión, mientras que unos neumáticos deteriorados supondrán un gasto inmediato porque los deberás cambiar cuanto antes.

En las furgonetas diésel también conviene revisar el filtro de partículas y la válvula EGR (recirculación de gases de escape), especialmente si el vehículo ha circulado principalmente por ciudad y ha realizado trayectos cortos. El uso urbano intensivo puede favorecer la acumulación de carbonilla y provocar averías en el sistema anticontaminación.

Cuántos kilómetros son demasiados

No existe una cifra universal que permita determinar si una furgoneta de segunda mano está en buenas condiciones. El kilometraje debe valorarse junto con la antigüedad, el mantenimiento y el tipo de trabajo realizado. Una unidad con muchos kilómetros de carretera y revisiones documentadas puede encontrarse en mejor estado que otra con menos kilómetros sometida a un reparto urbano intensivo. Las paradas constantes, los arranques frecuentes y las maniobras pueden acelerar el desgaste de determinados componentes.

Por eso, es recomendable solicitar las facturas de mantenimiento y reparación, así como comprobar el historial de la ITV. También conviene observar el desgaste del volante, los pedales, el pomo del cambio y el asiento del conductor. Si están muy deteriorados y el marcador indica pocos kilómetros, es aconsejable investigar posibles discrepancias. Antes de comprar, se puede solicitar un informe del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT) para consultar información administrativa, historial de ITV y otros datos relevantes disponibles.

Elegir el tamaño y el motor adecuados

La mejor furgoneta depende del uso que se vaya a realizar. Comprar una demasiado grande puede aumentar el consumo y dificultar el aparcamiento, mientras que una pequeña puede quedarse corta para transportar determinados materiales.

Las furgonetas compactas, como la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner, la Renault Kangoo o la Volkswagen Caddy, pueden encajar en pequeños comercios, reparto de proximidad y transporte de herramientas.

Las furgonetas medianas, como la Ford Transit Custom, la Renault Trafic, la Opel Vivaro o la Volkswagen Transporter, ofrecen más espacio para equipos y materiales. Para necesidades de carga superiores, existen grandes furgones como la Renault Master, la Ford Transit, la Fiat Ducato o la Mercedes-Benz Sprinter.

En cualquier caso, hay que comprobar el volumen disponible, la carga útil y la masa máxima autorizada, además de asegurarse de que el vehículo se adapta a la actividad prevista.

En cuanto al motor, la opción más recomendable puede ser furgonetas híbridas o híbridas enchufables, para tener la etiqueta ECO o CERO de la DGT y adecuadas para realizar muchos kilómetros tanto en carretera como por ciudad. Una furgoneta 100% eléctrica de segunda mano puede resultar interesante para rutas urbanas previsibles si se dispone de un punto de recarga. En este último caso, es fundamental comprobar el estado de la batería y la autonomía real.

Además, hay que revisar la etiqueta ambiental y las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones de los municipios donde vaya a circular. Una furgoneta barata puede perder parte de su utilidad si tiene limitaciones de acceso a las zonas de trabajo habituales.

Qué hay que revisar en una furgoneta camper de segunda mano

Si el vehículo se compra para viajar, además de la mecánica y la carrocería, hay que comprobar las instalaciones de la camper. Es importante revisar el estado de los muebles, las camas, la instalación eléctrica, las baterías auxiliares y el sistema de agua.

También conviene buscar humedades, filtraciones, óxido y reparaciones anteriores. Estos problemas pueden quedar ocultos detrás de los revestimientos, por lo que una inspección profesional puede ayudar a evitar gastos posteriores.

Documentación y prueba de conducción antes de pagar

Antes de cerrar la compra, es imprescindible probar la furgoneta y comprobar el funcionamiento de la dirección, los frenos, la suspensión, las luces y los sistemas eléctricos. Una ITV favorable no sustituye una revisión mecánica específica para la compra, por lo que resulta recomendable acudir a un mecánico de confianza.

También hay que revisar la ficha técnica, la clasificación del vehículo, la vigencia de la ITV y la existencia de posibles cargas administrativas, embargos o reservas de dominio. Debes prestar atención, ya que la información de la documentación debe coincidir con los datos del vehículo.

Cómo saber si una furgoneta barata merece la pena

La clave está en calcular el coste total de la compra. Una furgoneta que cuesta entre 3.000 y 5.000 euros puede dejar de ser una oportunidad si necesita cambiar los neumáticos, sustituir la distribución o reparar el embrague poco después de adquirirla.

Por eso, hay que comparar el precio con el kilometraje, el mantenimiento, las reparaciones pendientes, el consumo y la capacidad de carga. Para un profesional, también es importante tener en cuenta el coste de una posible avería que deje el vehículo inmovilizado y afecte a su actividad.