El mercado de segunda mano cambia de golpe: los coches que más buscan ahora

Por cada coche nuevo que sale del concesionario, se venden casi dos usados

El mercado del coche usado cambia de tendencia: los modelos que más se revalorizan en 2026

Compartir







Entre enero y julio de 2026 se transfirieron en España 1.414.355 coches de ocasión mientras que solo 749.656 vehículos nuevos fueron matriculados. La cifra, recogida por coches.net, confirma un desplazamiento del mercado automovilístico español que la coyuntura económica reciente ha acelerado.

Por cada coche nuevo que sale del concesionario, se venden casi dos usados. Las operaciones de segunda mano crecieron un 3,16% respecto al mismo periodo del año pasado y superan los siete millones anuales proyectados si el ritmo se sostiene hasta diciembre. El comprador español medio ha dejado de considerar el mercado de ocasión como opción secundaria y lo ha convertido en la vía principal para acceder a un vehículo, empujado por la subida sostenida en el precio de los vehículos nuevos, la incertidumbre sobre qué tecnología comprar (gasolina, diésel, híbrido, eléctrico) y la sensación generalizada de que el propio ciclo económico no acompaña.

PUEDE INTERESARTE Los coches que podrán circular sin restricciones en los próximos años según las nuevas normas europeas

Los diez modelos que más se venden

El Volkswagen Golf encabeza el ranking por un año más con 44.425 unidades vendidas y una edad media de 16,89 años. La cifra sorprende por lo elevada, siendo el coche más buscado en el mercado español de segunda mano y supera los quince años de antigüedad, lo que supone una situación imposible en cualquier otro país europeo comparable con mayor renta per cápita y parque más renovado.

Le siguen el Seat Ibiza con 38.490 unidades y 15,52 años de media, el Renault Megane con 37.827 y 16,63 años, el Seat León con 33.207 y 13,99 años, y el Ford Focus con 32.401 y 16,11 años. Cierran la lista de los diez más vendidos el Citroën C4 (30.567 unidades, 12,84 años), el Renault Clio (28.524 y 12,69), el Opel Corsa (23.174 y 12,40), el Citroën C3 (21.795 y 13,24) y el Opel Astra (20.978 y 17,52 años, la mayor antigüedad media del ranking).

PUEDE INTERESARTE Algunos coches están perdiendo valor más rápido que nunca en el mercado de segunda mano

Por marcas, Volkswagen lidera con 123.604 unidades vendidas, seguida de Seat con 113.483, Peugeot con 104.813, Renault con 98.911 y Citroën con 92.275. Cinco marcas europeas de siempre concentran más del 45% del mercado total de ocasión español. El Dacia Sandero, dominador absoluto del segmento nuevo desde hace varios años, no aparece en el top 10 de ocasión porque su explosión comercial es reciente y todavía no ha alimentado el mercado de segunda mano con suficientes unidades disponibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La diversificación gradual del parque

El diésel sigue siendo mayoritario con 669.186 operaciones, casi la mitad del total, pese al proceso de renuncia progresiva de los fabricantes europeos y al descrédito comercial que arrastra desde el escándalo de las emisiones de 2015. La gasolina suma 516.175 unidades. Las mecánicas híbridas empiezan a ganar cuota real: 68.768 híbridos ligeros MHEV, 65.880 híbridos convencionales, 35.241 híbridos enchufables y 22.723 diésel MHEV. Los eléctricos puros alcanzan las 22.138 unidades vendidas en siete meses, una cifra modesta en términos absolutos pero muy superior a la de hace apenas dos años.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La edad media por combustible dibuja el mapa técnico de la propia diversificación. Los coches diésel de segunda mano tienen una media de 16 años. Los de gasolina, 13,21. Las tecnologías más nuevas presentan lógicamente edades medias mucho menores. La progresión de las mecánicas alternativas en el mercado de ocasión español es lenta pero constante, con un retraso estructural respecto al mercado de coche nuevo que suele situarse entre siete y diez años.

Diferencias regionales

El desglose por comunidades autónomas revela también una España a varias velocidades en cuanto a renovación del parque. Madrid destaca como la única región con una edad media de vehículos de ocasión inferior a los diez años (9,87 años concretamente), reflejo del mayor poder adquisitivo medio del comprador madrileño y del ciclo más rápido de recambio de flotas empresariales y de renting con base en la capital. En el otro extremo se sitúan Castilla y León (15,35 años), Asturias (15,18) y La Rioja (15,14 años), donde el propio parque envejece por menor capacidad de renovación de la población local. Andalucía y Cataluña se sitúan en tramos intermedios, más cerca del promedio nacional.

Para el comprador de segunda mano que se enfrenta al mercado ahora mismo, el mapa es sencillo. Los cinco primeros modelos del ranking superan todos los trece años de edad media, con lo que la revisión mecánica exhaustiva antes de la compra resulta imprescindible si se quiere evitar una reparación cara en los primeros meses posteriores a la operación. La disponibilidad de recambios y talleres para las marcas más vendidas es su gran ventaja frente a modelos exóticos o poco comunes. El presupuesto de mantenimiento anual medio de un coche español con más de doce años ronda los 800-1.200 euros, cifra que conviene incorporar al cálculo de coste total antes de decidir la compra.