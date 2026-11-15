La multa por llevar un remolque sin la señalización obligatoria: el descuido que puede salir caro en carretera

David Soriano 15 NOV 2026 - 20:00h.

Conducir un vehículo no autopropulsado arrastrado por uno de motor requiere asegurarnos de que contamos con todo lo necesario a nivel técnico, tanto un enganche homologado como todas las señales y distintivos requeridos.

¿Qué remolque puedo enganchar a mi coche? Requisitos y consejos de la DGT

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Circular con un remolque enganchado puede ser una alternativa bastante acertada cuando queremos transportar un extra de carga y el maletero no nos es suficiente. Sin embargo, esto no solamente va a suponer un cambio en la forma de conducir, al tener un peso extra y modificarse el comportamiento, sino que requiere de cerciorarse de que contamos con todo lo necesario a nivel técnico, tanto un enganche homologado como todas las señales y distintivos requeridos.

Señalización luminosa y distintivos necesarios en un remolque

Según la Ley de Tráfico, se considera remolque todo vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. En el apartado 2 del Anexo X del Reglamento General de Vehículos se establece cuáles deben ser los dispositivos de alumbrado y señalización óptica según el tipo de remolque. Aquí podemos saber con más certeza qué señalización luminosa debe llevar nuestro remolque o semirremolque (a excepción de los agrícolas) de forma obligatoria y opcional. En cuanto a lo imperativo, según este reglamento deberíamos tener instalado:

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Un número par de luces indicadoras de dirección (intermitentes de color anaranjado o ‘amarillo auto’) en la parte trasera que a su vez actúen como señal de emergencia.

Dos luces de frenado en la parte posterior.

Una luz de la placa de matrícula trasera.

Dos luces blancas de posición (obligatorio para anchura superior a 1,60 m. y opcional para anchura igual o inferior a 1,60 m).

Dos luces de posición traseras.

Las suficientes luces de posición lateral (obligatorio en vehículos cuya longitud supere los 6 metros).

Dos luces de gálibo delanteras y otras dos traseras (de color blanco delante y rojo detrás, obligatorias cuando la anchura es superior a 2,10 m).

Una o dos luces antiniebla traseras rojas.

Dos catadióptricos traseros triangulares rojos colocados en el exterior.

Dos catadióptricos delanteros no triangulares blancos en el exterior.

Un número acorde a la longitud de catadióptricos laterales no triangulares en color amarillo auto.

En el Anexo XII del RGV, dedicado a las señales en los vehículos, encontramos cuáles podrían ser otros distintivos que debería llevar el remolque o semirremolque. La primera de ellas podría ser la V-6, vehículo largo, que indica que el conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 metros (el remolque por sí mismo tiene esa misma longitud máxima). Si ese es el caso, deberíamos llevar en la parte posterior del remolque estos distintivos con forma de rectángulo reflectante amarillo con un reborde de rectángulo fluorescente rojo.

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La más habitual que se suele necesitar cuando se opta por colocar un remolque o semirremolque es la V-20, cargas que sobresalen, necesarias cuando la carga del vehículo sobresale posteriormente y consistentes en dos piezas que se colocan lateralmente y están formadas por una sucesión de líneas rojas y blancas en disposición diagonal. Siempre deberá llevar, también, una señal V-8 en el caso de estar matriculado fuera de España. Otras opciones posibles, si aplica, son la V-9, servicio público, V-13, conductor novel, V-15, movilidad reducida, etc.

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Según su peso, los remolques se dividen en dos categorías, ligeros y no ligeros. Los primeros son aquellos con masa máxima autorizada (MMA) es inferior o igual a 750 kilogramos y llevarán una placa con la misma matrícula que el vehículo tractor. Los remolques pesados tienen una MMA superior a 750 kilos y hay que llevar una matrícula específica con fondo rojo y la letra R (junto con un número que irá desde el 0000 al 9999, y tres letras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ exceptuando las vocales) además de la del vehículo que lo arrastra.

Multas por llevar un remolque de forma irregular

Teniendo en cuenta que los remolques no ligeros se ven obligados a pasar de forma independiente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), donde se verifica que este disponga de todas las señales luminosas y placas necesarias, las sanciones serían más probables en los remolques ligeros, porque no pasan ITV y es el dueño quien tiene que velar porque esté en buen estado y cumpla con las normas técnicas.

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En cuanto a las sanciones, la primera que nos podrían poner sería la recogida en el artículo 76.e de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario”. Anteriormente hemos recopilado cuáles son las luces que se consideran obligatorias en un remolque (a las que podríamos colocar de forma opcional otras como catadióptricos traseros no triangulares o luz de marcha atrás). Esta infracción está catalogada como grave, por lo que podríamos enfrentarnos a una sanción económica de hasta 500 euros. En cuanto a la ausencia de ciertos distintivos que sean obligatorios según las condiciones del vehículo articulado que ahora estemos conduciendo, suele ser considerado una falta menor, que llevaría aparejada una multa de unos 200 euros, sin pérdida de puntos.