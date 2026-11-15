Manuel Pimentel Granada, 15 NOV 2026 - 19:45h.

La Alhambra impulsará en 2027 nuevas obras de conservación y restauración por más de 6,2 millones de euros

El Patronato contempla actuaciones en la Sala de Dos Hermanas, el Baño de Hernando de Zafra, El Polinario y las Caballerizas de la Alcazaba

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El Patronato de la Alhambra y Generalife invertirá un importe global de más de 6,2 millones de euros durante 2027 en nuevas actuaciones de conservación, restauración y mejora de su patrimonio.

Entre las principales intervenciones programadas destacan las obras en las cubiertas de la Sala de Dos Hermanas, en el Palacio de los Leones, la recuperación de los baños árabes de Hernando de Zafra de la calle Elvira de Granada, la rehabilitación del edificio de El Polinario y los trabajos para corregir problemas de humedades en las Caballerizas de la Alcazaba.

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Se trata de cuatro actuaciones que permitirán continuar los trabajos de conservación sobre edificios y espacios de distintas épocas y características, desde uno de los enclaves más representativos de los Palacios Nazaríes hasta inmuebles históricos vinculados al conjunto monumental y al patrimonio andalusí de Granada.

Palacio de Los Leones

La intervención de mayor cuantía corresponde a la conservación de las cubiertas de la Sala de Dos Hermanas, en el Palacio de los Leones, con una inversión total prevista de 2.046.006,28 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Estos trabajos se centrarán en la conservación de las cubiertas de este espacio, uno de los conjuntos arquitectónicos y decorativos más destacados de la Alhambra, con el objetivo de preservar sus elementos constructivos y contribuir a su adecuada conservación.

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Otra de las actuaciones relevantes será la consolidación del Baño de Hernando de Zafra, para la que se contempla una inversión de 968.399,90 euros. Esta intervención permitirá avanzar en la conservación de uno de los testimonios del patrimonio histórico andalusí que se conservan en Granada.

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El Polinario y las Caballerizas

También se llevará a cabo la rehabilitación del edificio de El Polinario, con un presupuesto de 1.103.736,26 euros. Esta actuación se incorpora a los trabajos de recuperación y conservación de los inmuebles históricos vinculados al conjunto monumental, con el propósito de mejorar su estado de conservación y preservar sus valores patrimoniales.

Por su parte, el Patronato destinará 232.597,64 euros a las obras de conservación y corrección de humedades en el terrado de las Caballerizas de la Alcazaba. Los trabajos estarán dirigidos a mejorar las condiciones de conservación de este espacio y actuar sobre las humedades que afectan a sus elementos constructivos.

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Inversión millonaria

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que “la conservación de la Alhambra sigue siendo una de las principales prioridades de la Junta de Andalucía. En 2027 Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta con 49,4 millones de euros de presupuesto, lo que supone un incremento del 2,43% respecto al año previo, para continuar avanzando en la restauración, conservación y puesta en valor del conjunto monumental".

Del Pozo ha subrayado la importancia de las actuaciones previstas en espacios de especial relevancia histórica y artística, como la Sala de Dos Hermanas, el baño de Hernando de Zafra, El Polinario o las Caballerizas de la Alcazaba, entre otras actuaciones. “Son intervenciones de gran valor para la conservación de la Alhambra, que nos permiten seguir profundizando en el conocimiento de su patrimonio y garantizar su preservación con el máximo rigor técnico”, ha subrayado.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha recordado asimismo que “desde 2019 hemos ejecutado más de 47 millones de euros en la Alhambra, una inversión que demuestra la continuidad del trabajo que venimos desarrollando y que tendrá un nuevo impulso con las actuaciones previstas para 2027”.

"La Alhambra es uno de los grandes referentes de nuestro patrimonio histórico y cultural, y conservarla exige dedicación, conocimiento e inversiones sostenidas en el tiempo. Desde el Gobierno andaluz vamos a seguir trabajando para proteger su extraordinario legado, enriquecer su conocimiento y asegurar su transmisión a las próximas generaciones", ha concluido Del Pozo.