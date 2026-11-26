David Soriano 26 NOV 2026 - 13:30h.

La reforma del Reglamento General de Circulación se enfoca en los más vulnerables y entre ellos los 'riders', que han aumentado el uso de motocicletas, bicicletas y VMP como herramientas de trabajo.

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La reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026 y que entró en vigor el pasado 1 de octubre de 2026, introdujo normativas estrictas de seguridad vial enfocadas en la protección de los usuarios vulnerables. Uno de los colectivos a los que más se está protegiendo en esta reforma legislativa es a los repartidores que conocemos como ‘riders’, una realidad inapelable que ha provocado el aumento del uso de motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal como herramientas de trabajo. Vamos a ver qué ha cambiado y cuáles son sus nuevas obligaciones a nivel de seguridad vial para estar más protegidos y evitar multas.

Modificación de la normativa de los ‘riders’ en bici o VMP

La reforma del Reglamento General de Circulación impulsada por la Dirección General de Tráfico ha llevado el sobrenombre de ‘Real Decreto Vulnerables’ porque es ahí donde más inciden sus cambios normativos, enfocándose en peatones, usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), bicicletas o motos y ciclomotores. En muchos de estos vehículos se mueven los repartidores que conocemos como ‘riders’, que entregan paquetes o ‘delivery’ de comida a domicilio, un gremio del que se estima que hay más de 35.000 trabajadores en España.

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En líneas generales, los cambios para estos profesionales implican que, en caso de utilizar bicicletas, VMP, ciclomotores o motocicletas para desarrollar una actividad profesional, será obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en todo momento. Con respecto al primer elemento, el RD 518/2026 indica que “se establece la obligación para quienes desarrollan su actividad profesional circulando en bicicleta, con la consiguiente exposición al riesgo de accidentes que ello conlleva, a utilizar casco de protección durante su jornada de trabajo. Además, y respecto de este elemento básico de seguridad, se hace extensivo su uso obligatorio para quienes circulen en vehículos de movilidad personal que, en situaciones de escasa visibilidad o por la noche, también deberán llevar elementos luminosos o reflectantes que permitan que sean vistos a una distancia mínima de 150 metros”.

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Hablando del chaleco reflectante, del mismo tipo del que se debe usar al bajar del coche ante una emergencia, “Asimismo, se establece la obligación de utilizar chaleco reflectante de alta visibilidad, cuando circulen en todo tipo de vías, a las personas conductoras de motocicletas, ciclomotores, bicicletas y demás ciclos, y vehículos de movilidad personal que desarrollen su actividad profesional utilizando estos vehículos, con el fin de reforzar su seguridad”. Ambas situaciones, falta de casco o de chaleco reflectante, serán consideradas infracciones graves y conllevarán una multa de 200 euros.

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Nuevas normas para los conductores en moto

De esta forma, los ‘riders’, cualquier persona que desarrolla su actividad profesional en motocicletas, bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal tiene desde entonces una serie de nuevas obligaciones sobre las que tendrá que responder en caso de incumplir la normativa de tráfico.

En cuanto a las motocicletas, también han entrado en vigor una serie de nuevas obligaciones para los pilotos, uno de los colectivos más vulnerables en carretera debido a la falta de habitáculo y, por tanto, a uno de los que más hay que proteger para evitar la siniestralidad y las víctimas. A partir de ahora, tanto los ‘riders’ como cualquier otro conductor de moto deberá llevar calzado cerrado en todo tipo de vías y, en caso de circular por interurbanas, necesitarán llevar guantes protectores (tanto conductores como pasajeros). Ambas son consideradas infracciones graves y llevan consigo una multa de 200 euros, pero la DGT ha confirmado que en este caso no conllevarán sustracción de puntos del permiso de conducción.

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Igualmente, el casco no deja de ser obligatorio en todos los casos y por todo tipo de vías, pero ahora habrá que estar pendientes de que estén homologados y no únicamente certificados. El casco es un elemento que salva vidas, por lo que no hay mucho que cuestionar sobre la eficacia de usarlo, por lo que deberíamos confiar en un modelo que no solamente nos sea cómodo, sino que cuente con todo tipo de garantías de que será una protección suficiente en caso de incidencia.

Desde la entrada vigor de la nueva normativa, los repartidores serán sometidos a un mayor control policial. La vigilancia por parte tanto de las autoridades policiales locales como de la Guardia Civil de Tráfico en vías interurbanas se ha intensificado específicamente en zonas de alta densidad de repartos a domicilio para garantizar la adopción inmediata de la norma. Le legislación es un nuevo paso delante de la Dirección General de Tráfico por afrontar el gran reto que está suponiendo la adopción de nuevas formas de movilidad y tratar de ordenar la convivencia entre modos de transporte muy diferentes.