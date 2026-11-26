En 2016, la actriz solicitó el divorcio de Pitt. No fue hasta 2024 cuando alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, su bodega seguía siendo un frente abierto

La tensa situación actual de Brad Pitt y Angelina Jolie 10 años después de pedir el divorcio

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Angelina Jolie y Brad Pitt han conseguido poner fin a uno de los enfrentamientos judiciales más largos y complicados de su vida en común. Diez años después de su separación y tras varios litigios, acusaciones y una disputa que parecía no tener final, los actores han alcanzado por sorpresa un acuerdo extrajudicial para cerrar su guerra por Château Miraval, la espectacular finca y bodega francesa que compraron juntos y en la que celebraron su boda en 2014.

La noticia se ha conocido en la tarde de este pasado miércoles, 25 de noviembre, a través de un comunicado conjunto remitido por los representantes de ambos intérpretes.

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"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", han señalado.

En el mismo texto, han querido lanzar también otro mensaje. "Cualquier comentario en los medios de comunicación atribuido a 'fuentes' no procede en realidad de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros".

Ahora, el acuerdo llega después de que ambos hayan protagonizado durante años un sinfín de polémicas sobre el futuro de la propiedad, que terminó convirtiéndose en uno de los principales símbolos de su ruptura.

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Por el momento, no han trascendido las condiciones económicas ni los términos del pacto. Tampoco se ha detallado qué ocurrirá con las participaciones y los intereses empresariales que estaban en el centro del enfrentamiento.

Lo que sí supone es el fin de las reclamaciones judiciales pendientes entre ambos por este asunto, después de que las dos partes hayan acordado poner fin a sus respectivas acciones legales.

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Una finca que fue el escenario de su historia de amor

Todo comenzó en 2008. Por aquel entonces, Jolie y Pitt eran una de las parejas más famosas de Hollywood. Su relación había comenzado tres años antes, cuando coincidieron durante el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith', y juntos habían formado una familia numerosa con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Ese mismo año adquirieron una participación mayoritaria en Château Miraval, una propiedad situada en la región francesa de la Provenza, rodeada de viñedos y conocida por su producción vinícola. El complejo se convirtió en uno de los lugares más especiales para la familia y también en un proyecto empresarial.

La finca tenía, además, un significado especial. Fue allí donde la pareja se casó en agosto de 2014, en una ceremonia privada junto a sus hijos y un reducido grupo de familiares y amigos. Parecía que aquel lugar iba a formar parte de su futuro durante muchos años, pero terminó convirtiéndose en el escenario de una de sus disputas más amargas.

En septiembre de 2016, la actriz solicitó el divorcio apenas dos años después de su boda. Aunque ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019, el resto de las cuestiones económicas y patrimoniales continuaron sin resolverse. No fue hasta diciembre de 2024 cuando alcanzaron finalmente un acuerdo de divorcio. Sin embargo, Miraval seguía siendo un frente abierto.

La venta de Angelina Jolie que desencadenó la batalla judicial

El origen del enfrentamiento empresarial llegó en 2021, cuando Jolie decidió desprenderse de su participación en la bodega. La actriz vendió su parte a Tenute del Mondo, la división vinícola del grupo Stoli, vinculado al empresario Yuri Shefler.

Brad Pitt consideró que su exmujer había actuado sin respetar los compromisos que, según él, habían adquirido cuando compraron la propiedad. En febrero de 2022, el actor presentó una demanda contra ella y sostuvo que ambos habían pactado no vender sus respectivas participaciones sin el consentimiento del otro.

Pitt defendía que aquel acuerdo era fundamental para proteger el negocio y que la entrada de un tercero en la propiedad alteraba las condiciones. También expresó su malestar por haber perdido el control sobre un lugar que consideraba su residencia privada y que, tras la operación, pasaba a estar compartido con nuevos socios.

La postura de Jolie era distinta. La actriz negó que existiera un acuerdo que le impidiera vender su participación sin la autorización de su entonces marido. Su equipo legal defendió que tenía derecho a tomar esa decisión y que no había incumplido ninguna obligación.

Revelaciones sobre el fin de su matrimonio

Así, poco después, la protagonista de 'Maléfica' presentó una contrademanda en la que ofreció su propia versión de las negociaciones que habían precedido a la venta y sacó a la luz algunas acusaciones sobre el comportamiento de Pitt durante los últimos meses de su matrimonio. En concreto, reveló el motivo que precipitó el final de su matrimonio.

De acuerdo con su versión, los hechos se remontan a septiembre de 2016, durante un vuelo privado de Europa a Estados Unidos en el que viajaban Pitt, Jolie y algunos de sus hijos.

Según la intérprete, su entonces marido habría recurrido a la violencia física y verbal bajo los efectos del alcohol. Jolie aseguró que Pitt había tenido un comportamiento agresivo hacia ella y también hacia algunos de los menores que viajaban a bordo. Cinco días después de aquel incidente, la actriz presentó la solicitud de divorcio.

Las acusaciones fueron rechazadas por Pitt, que lo negó todo. El asunto también llegó a las autoridades estadounidenses. Tanto el FBI como los servicios de protección de menores investigaron lo sucedido, sobre todo en relación con el trato que habría recibido uno de los hijos mayores de la pareja. Sin embargo, el FBI comunicó a finales de 2016 que no continuaría con la investigación y la Fiscalía estadounidense decidió no presentar cargos.

La disputa por Miraval terminó convirtiéndose así en algo más que en una cuestión económica.

Ahora, el acuerdo supone el fin de una de sus batallas más largas.