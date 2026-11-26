La Comunidad propone al Colegio Decroly llevar a cabo un cierre progresivo para no perjudicar a la comunidad educativa

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MadridLa consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha señalado que desde la Comunidad de Madrid han propuesto al Colegio Decroly, ubicado en el barrio de Chamberí, llevar a cabo un cierre progresivo y no "abrupto" para perjudicar menos a la comunidad educativa.

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"Vamos a proponer a los propietarios del Colegio Decroly que el cierre del centro, que han anunciado para el final del actual curso 2026/27sea progresivo para evitar mayores perjuicios a los alumnos. Entendemos la preocupación de las familias, a las que hemos convocado a una reunión para tranquilizarlas y buscar soluciones. Y por supuesto garantizaremos la escolarización de sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos", ha declarado Zarzalejo.

La decisión del equipo directivo del colegio

Lo ha trasladado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el centro anunciara que cesará definitivamente su actividad educativa al finalizar el curso 2026/2027, después de casi un siglo de trayectoria.

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El equipo directivo del colegio informó en su página web que la decisión ha sido comunicada a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a la que ha solicitado que el cierre tenga efectos desde el 1 de septiembre de 2027.

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Tal y como ha detallado, el centro comunicó que no se iba a adherir a una prórroga del concierto hasta los 14 años porque quería "jubilarse" y no tenía relevo generacional.

La propuesta de la Comunidad: un cierre progresivo para no perjudicar a los alumnos

"Yo creo que se ha cometido un error por parte de la propia titularidad del centro porque parece ser que ni las familias ni el propio director del centro estaban informados de esta decisión", ha señalado Zarzalejo, quien ha asegurado que en todo momento se han puesto en contacto con las familias para abordar soluciones y tranquilizarlas.

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Lo que proponen desde la Consejería es que ese cierre no sea "total y absoluto" de cara al curso académico que viene sino que sea un cierre progresivo. "En cualquier caso, nosotros por supuesto estaremos pendientes de esto y obviamente se dará siempre plaza educativa a todos esos alumnos, como no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que entendemos esa preocupación de las familias de que los niños sigan estando en su grupo, con sus amigos, en su entorno", ha enfatizado.