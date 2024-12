Los lagos más bonitos de España para visitar en otoño

Como recomiendan las autoridades locales, no hay que dejarse embelesar únicamente por el paisaje. Es fundamental respetar el entorno natural: no arrojar basura, no dañar de ninguna manera la flora y fauna, y seguir las indicaciones de las guías. Las embarcaciones sin motor están permitidas, siempre que no interfieran con la vida silvestre. Las embarcaciones a motor y la navegación en ciertas lagunas, como Conceja, Coladilla y Cenagosa, están prohibidas.