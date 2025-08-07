Inés Gutiérrez 07 AGO 2025 - 19:20h.

Un festival es perfecto para disfrutar de artistas consagrados y noveles

De festival con más de 50: las mejores citas musicales de este verano para disfrutar sin cansarte

MadridLos planes que se hacen durante el verano permiten disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad, pero no todo el mundo busca relajarse tumbado en la playa o respirando aire puro después de una caminata por la naturaleza, muchas personas aprovechan los días libres que tienen en esta época para disfrutar al máximo de una de sus pasiones: la música.

Nada mejor que dejarse seducir por la oferta de festivales que hay durante las semanas de verano, aprovechando para escuchar en directo a tus artistas preferidos y también para descubrir nuevas voces y estilos que, de otra manera, puede que nunca hubieras conocido.

Los festivales de música son el ambiente ideal para conocer nuevos artistas, compartir tiempo con personas que tienen tus mismas aficiones y para gastar todo ese dinero que hemos ahorrado a lo largo del año. Por suerte, esto último lo podemos evitar siguiendo algunos consejos que nos ayudan a ahorrar un poco.

Trucos para disfrutar de un festival de música sin gastar mucho

Disfrutar de un festival es más sencillo si para ello no invertimos todo nuestro dinero, solo la cantidad justa y necesaria. Si bien siempre conviene tener presente que es probable que surjan ciertos gastos imprevistos y para ello hay que reservar algo de dinero, en otras cosas podemos poner todo de nuestra parte para que la inversión no sea excesiva.

Alojamiento . Planificar las cosas con tiempo puede ser tu mejor aliado. Hacer una reserva antes de que se acerque peligrosamente la fecha del festival no solo te ayuda a poder elegir, sino que te asegura que los precios serán más económicos. Una de las opciones que suele ser más barata es acampar.

. Planificar las cosas con tiempo puede ser tu mejor aliado. Hacer una reserva antes de que se acerque peligrosamente la fecha del festival no solo te ayuda a poder elegir, sino que te asegura que los precios serán más económicos. Una de las opciones que suele ser más barata es acampar. Desplazamiento . El transporte puede llevarse una buena parte de nuestro presupuesto, por lo que es importante encontrar la forma que nos resulte más económica. Si se viaja con amigos, puede que el vehículo propio sea lo más asequible, pero conviene tener en cuenta otras opciones, como autobuses o trenes.

. El transporte puede llevarse una buena parte de nuestro presupuesto, por lo que es importante encontrar la forma que nos resulte más económica. Si se viaja con amigos, puede que el vehículo propio sea lo más asequible, pero conviene tener en cuenta otras opciones, como autobuses o trenes. Comida y bebida . En este tipo de eventos no siempre es posible meter en los recintos alimentos del exterior, pero tener tu propia comida y bebida puede ser una forma estupenda de ahorrar un poco también durante el tiempo que se esté en el festival como tal. Recuerda que el agua es importante para evitar deshidratarnos, sobre todo en los eventos que transcurren al aire libre y en verano. Esta es una de las situaciones en las que es mejor no escatimar en gastos.

. En este tipo de eventos no siempre es posible meter en los recintos alimentos del exterior, pero tener tu propia comida y bebida puede ser una forma estupenda de ahorrar un poco también durante el tiempo que se esté en el festival como tal. Recuerda que el agua es importante para evitar deshidratarnos, sobre todo en los eventos que transcurren al aire libre y en verano. Esta es una de las situaciones en las que es mejor no escatimar en gastos. Haz bien la maleta. Es importante saber el tiempo que hará, porque corremos el riesgo de tener que comprar una sudadera de urgencia si estamos en un lugar en el que refresca por la noche. Conocer las condiciones del lugar, así como los servicios (puede que nuestro hotel tenga piscina) ayudará a evitar compras innecesarias o de última hora.

Hay muchos festivales que tienen actividades gratuitas en las que se puede participar, en otros puedes postularte como voluntario, disfrutando de la música mientras colaboras con tareas sencillas. Lo importante es investigar bien qué necesitas, planificarlo todo con tiempo y, sobre todo, disfrutar a pesar de los posibles contratiempos que encuentres.