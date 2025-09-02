Celia Molina Asturias, 02 SEP 2025 - 16:38h.

Valdesoto, en el municipio de Siero, ha conseguido el galardón gracias a la asociación de los vecinos en torno a sus fiestas

Este pequeño pueblo asturiano es conocido por su famoso desfile de carrozas y por la crítica social de sus 'Sidros y Comedias'

Valdesoto, en el municipio de Siero, ha sido galardonado con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias. Por fin, la perseverancia de sus habitantes se ha visto recompensada, pues la localidad llevaba 21 años presentando su candidatura hasta que, este 2 de septiembre, ha conseguido alzarse con el premio. Hoy mismo se ha conocido el fallo del jurado y, en la segunda quincena de octubre, después de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, sus Majestades los Reyes - junto a sus hijas, Leonor y Sofía -harán la entrega oficial del galardón.

Este premio está destinado a reconocer "al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes", según informa la agencia EFE.

Del desfile de carrozas a la comedia de los sidros

Valdesoto ha sido premiado, en concreto, "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación”, según versa el acta definitiva del jurado. Es decir, que sus miembros, además de la belleza natural del pueblo, han tenido muy en cuenta el trabajo común de sus habitantes para mantener (y enriquecer) tradiciones tan relevantes como los actos festivos dedicados a San Félix, especialmente, el desfile de Les Carroces que, desde el año 1950, sigue siendo el acontecimiento social más importante del pueblo.

Según dice - orgullosa - la página web del su ayuntamiento "este concurso no tiene comparación con ninguno otro similar que pueda celebrarse en la provincia. La laboriosidad de las carrozas presentadas, el nivel de detalle alcanzado y la original puesta en escena que se realiza sobre ellas, ha llamado poderosamente la atención, no sólo al público asistente, sino también al mundo entero", aseguran. Una opinión que corroboró la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias cuando, en el año 2002, otorgó a Les Carroces el título de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por otro lado, la Fundación Princesa de Asturias ha reconocido el valor de Los Sidros y les Comedies de Valdesoto, una celebración recogida y valorada por el Ministerio de Cultura. Básicamente, es la festividad del largo ciclo del carnaval, que se inicia en diciembre y dura hasta la llegada de la cuaresma. La manifestación consiste en la marcha de los Sidros por las calles de la parroquia, vestidos con una faja de la que cuelgan cuatro cencerros y una gran melena hasta la cintura. Así, van pidiendo el aguinaldo y encabezando un cortejo que representa les Comedies, escenas costumbristas con las que pretender hacer, cada año, una crítica de la sociedad actual.