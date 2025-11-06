El estadio del Real Madrid, por primera vez, se transformará en toda una experiencia inmersiva navideña diseñada para ilusionar a todos los visitantes

Las entradas salen a la venta este 7 de noviembre

El Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, por primera vez se transformará en todo un 'parque temático' navideño y una experiencia inmersiva diseñada para devolver la ilusión y la capacidad de asombro a pequeños y mayores durante las fechas más señaladas del calendario. La espectacular propuesta navideña, 'Mavidad Bernabéu' abrirá sus puertas del 24 al 31 de diciembre, marcando un hito al convertir el terreno de juego en todo un nuevo icono navideño de la ciudad. Las entradas para la ocasión salen a la venta este 7 de noviembre.

Convirtiendo el espacio futbolístico en un escenario inmersivo que promete una experiencia para todos los sentidos, combinando tradición e innovación en una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, quienes se desplacen hasta las instalaciones podrán disfrutar del Bernabéu de una forma nunca antes vista.

La 'Mavidad' del Santiago Bernabéu

La magia reside en la narrativa, defienden con la iniciativa: un pueblo mágico que solo puede seguir brillando gracias a la ilusión compartida de los asistentes. Los visitantes podrán recorrer diferentes zonas temáticas, llenas de luz y color, donde se unen la gastronomía y diversas actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Los asistentes a 'Mavidad Bernabéu' podrán disfrutar además de la bola de Navidad más grande del mundo y de diferentes espacios gastronómicos y de entretenimiento.

El corazón de esta experiencia es el descubrimiento del Universo MAVIX. Concretamente, los MAVIX, presentados como pequeñas criaturas camufladas como copos de nieve, guiarán a los amantes de la Navidad a través de rincones entrañables del pueblo.

Entre los puntos clave del recorrido se encuentran: la Plaza de los Sueños, presidida por una gran bola de Navidad iluminada que, según la organización, será la bola de nieve más grande del mundo. Además, en la Galería de los Copos las familias podrán encontrar tesoros únicos y especialidades gastronómicas navideñas, mientras el Parque de las nieves eternas se convertirá un espacio dedicado a la destreza y el juego para niños y adultos.

La propuesta, sostienen los organizadores, refuerza el nuevo concepto del Bernabéu como un escenario de "momentos mágicos y épicos" que van más allá del deporte, abriéndose a grandes eventos de ocio familiar.

Horarios de 'Mavidad Bernabéu' y venta de entradas

El horario de 'Mavidad Bernabéu' será de 10:30 a 22:30 horas, con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas de duración. En fechas especiales los horarios se adaptarán: el 24 de diciembre se celebrará un turno único de 12:30 a 16:30 horas y el día 31 de diciembre será de 10:30 a 14:30 horas. El día de navidad contará con dos turnos, de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30 horas.

La venta de entradas comenzará el próximo 7 de noviembre a las 12:00 horas en la web, aunque los socios del Real Madrid C.F. podrán hacerse con sus entradas desde el día 5 de noviembre y los madridistas desde el día 6 de noviembre.