Estepa, conocida como la ciudad de la Navidad en Sevilla, encenderá sus luces el próximo 7 de noviembre, adelantándose a todas las capitales europeas

El municipio sevillano celebra este año su 60 aniversario como conjunto histórico-artístico y combina su famoso alumbrado con actividades, dulces típicos y eventos turísticos

SevillaEl municipio sevillano de Estepa, conocida popularmente como "la ciudad de la Navidad", se prepara para encender sus luces navideñas el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas, convirtiéndose, un año más, en la pionera en iluminar la temporada en España y en Europa, incluso antes que ciudades tan famosas por sus alumbrados como Vigo.

Esta anticipación marca un contraste evidente con la tradición de esperar hasta el puente de la Inmaculada, que durante décadas era el inicio oficial de la Navidad en muchos municipios. Sin embargo, cada año son más las ciudades que adelantan el encendido para generar ambiente, atraer visitantes y dinamizar la economía local, y Estepa continúa liderando este movimiento. El año pasado, por motivos de excepción, el encendido se retrasó hasta finales de noviembre, aunque hay años en que la ciudad ha alumbrado sus calles incluso desde el 3 de noviembre.

Antes del encendido, DJ Moreno animará la previa como speaker, generando expectación y entusiasmo entre vecinos y visitantes. Tras el tradicional "botonazo" oficial, que estará a cargo de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2026, comenzará un espectáculo de luz y sonido que promete llenar las calles de magia. La jornada contará además con la actuación musical en directo del grupo Canastereo, mientras que el primer acto del X Polvorón Vespero llevará un centenar de Vespas al centro del municipio, complementando la celebración con una barra solidaria gestionada por la asociación AGSE.

Estepa, cuna de mantecados y polvorones

Estepa no solo destaca por su alumbrado navideño, sino también por su tradición gastronómica. La ciudad es la cuna de algunos de los mantecados y polvorones más reconocidos de España, dulces que atraen cada año a miles de visitantes en busca de los sabores típicos de la Navidad. Durante la temporada, los turistas pueden recorrer fábricas de mantecados, disfrutar de exposiciones temáticas como la de Playmobil y belenes, y descubrir sus monumentos históricos, aprovechando para sumergirse en la cultura local mientras se preparan para las fiestas.

Este año, además, Estepa celebra su 60 aniversario como conjunto histórico-artístico, un hito que añade un valor especial a la ciudad y que coincide con la inauguración del alumbrado. La combinación de patrimonio, gastronomía y espectáculo lumínico convierte a Estepa en un destino atractivo para locales y turistas que buscan vivir la Navidad con todos los sentidos.

El adelanto del encendido este 2025 también destaca frente a otras ciudades emblemáticas por sus luces, como Vigo, cuyo alumbrado todavía no tiene fecha oficial para este año, pero que se espera alrededor del viernes 28 de noviembre, siguiendo la tradición del año pasado. Vigo, famosa por su instalación de cerca de 12 millones de luces LED en más de 450 calles, inicia su montaje desde julio, aunque el encendido siempre se ha situado en la segunda mitad de noviembre, lo que deja a Estepa como la primera ciudad de Europa en alumbrar su Navidad en 2025.

Navidad adelantada

Las calles de Estepa huelen a Navidad prácticamente durante todo el año, por eso aquí la sensación de que las fiestas se adelantan más de lo esperado, es real. La ciudad abre oficialmente la temporada navideña mucho antes que otros destinos, consolidando su reputación como referente en iluminación, festejos y turismo navideño en Sevilla y en toda España.

El encendido de las luces atrae a visitantes, activa el comercio local y refuerza la identidad cultural del municipio. Con la cita del 7 de noviembre, Estepa, como cada año, vuelve a marcar el ritmo de la Navidad, adelantándose a grandes ciudades y consolidando su fama como el pueblo de la Navidad en Sevilla.