El destino emergente en España que combina naturaleza, precios bajos y poca masificación

La isla canaria de La Palma gana popularidad tras abrir sus núcleos tras la erupción volcánica de 2021

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En un mapa turístico español dominado por la Costa del Sol, las Baleares, la Costa Brava y las capitales de largo recorrido como Barcelona, Madrid o Sevilla, la búsqueda de un enclave con capacidad para conjugar simultáneamente naturaleza en estado puro, precios moderadamente asequibles y un flujo de visitantes que no agobie se ha convertido en un ejercicio de lo más frustrante.

Existe, no obstante, un territorio que reúne los tres atributos con una elegancia prístina: la isla canaria de La Palma, encaramada al noroeste del archipiélago, apodada la Isla Bonita, y catapultada al radar del viajero informado durante 2026 gracias a una combinación de reconocimientos institucionales, la apertura definitiva de sus principales núcleos tras la erupción volcánica de 2021 y una estrategia deliberada de crecimiento turístico contenido.

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Un laboratorio geológico de 700 kilómetros cuadrados

La Palma es, en términos estrictos, un enclave insólito. Sus 708 kilómetros cuadrados de superficie agrupan una densidad de biodiversidad y de patrimonio natural difícilmente replicable en el resto del territorio nacional. Más del 50% del territorio está protegido. Alberga catorce municipios repartidos entre una cordillera central que sobrepasa los 2.000 metros en su columna vertebral y culmina en el Roque de los Muchachos, a 2.426 metros de altura, con una superficie que engloba el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque Natural de Cumbre Vieja, el Parque Natural de Las Nieves y los bosques de laurisilva de Los Tilos, tesoro botánico casi jurásico de la Macaronesia. Es, además, la única isla canaria con arroyos y pequeños ríos permanentes, lo que ilustra su singularidad hidrogeológica.

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La conjunción de reconocimientos institucionales que exhibe La Palma no suele concentrarse en un espacio tan reducido. La UNESCO la declaró Reserva Mundial de la Biosfera en 2002, ampliando después el reconocimiento al conjunto de la isla. Es Destino y Reserva Starlight, considerada uno de los mejores lugares del planeta para la observación astronómica y el propio Roque de los Muchachos alberga uno de los observatorios astrofísicos más importantes del hemisferio norte. Y ha sido finalista del programa EDEN (Destinos Europeos de Excelencia) de la Comisión Europea en reconocimiento a su propuesta de turismo sostenible.

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Constituye, además, el territorio más joven de España: la erupción del volcán Tajogaite, también conocido como Cumbre Vieja, en 2021 le añadió nueva superficie al descender la lava sobre el mar, un fenómeno geológico que ha convertido a la isla en escaparate de vulcanología en tiempo real.

El corazón turístico costero de la isla, Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane, se ha reabierto plenamente durante 2026 tras varios años de restricciones derivadas de la erupción. Su playa de arena volcánica negra vuelve a ser accesible, y el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística aprobado por el Cabildo insular contempla la creación de 2.100 plazas hoteleras, en una decisión estratégica que apuesta por la contención frente a la expansión. El ámbito de actuación abarca 27,7 hectáreas y reserva más del 55 por ciento del suelo para espacios libres y zonas ajardinadas, integrando además parte del suelo agrícola vinculado al cultivo de platanera. Es la antítesis del modelo balear o del sur peninsular.

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Precios inferiores a Tenerife o Gran Canaria

La combinación entre baja masificación y ausencia de grandes complejos hoteleros produce un efecto colateral bienvenido para el viajero: los precios de servicios locales, transporte y alimentación son significativamente más bajos que en Tenerife o Gran Canaria. La oferta de alojamiento se apoya de forma preferente en la casa rural y en apartamentos turísticos, lo que permite gestionar el presupuesto vacacional con notable flexibilidad.

Actividades tan características del destino como el senderismo, la observación astronómica desde miradores públicos o los baños en las piscinas naturales volcánicas de Charco Azul o Fajana apenas requieren desembolso alguno, un contraste llamativo con la aritmética habitual de los grandes destinos costeros peninsulares.

Ecoturismo, senderismo y una gastronomía sin parangón

La estrategia turística de la isla se articula desde 2025 en torno al proyecto Impulso del Ecoturismo en La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, financiado por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, y ejecutado por la Asociación de Ecoturismo en España en colaboración con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma.

La oferta acreditada bajo la marca Soy Ecoturista engloba desde experiencias breves de un día hasta escapadas de varios días que combinan senderos volcánicos, observación astronómica, talleres tradicionales y encuentros con la comunidad local. La red de senderos atraviesa bosques de laurisilva, coladas volcánicas, cráteres y salinas como las de Fuencaliente. En la mesa aguardan las papas arrugadas con mojo, los quesos ahumados, el conejo en salmorejo, el gofio y el ubicuo plátano de Canarias, en versiones dulces y saladas. Un catálogo entero que resuelve la aritmética del viajero maduro sin gasto abusivo, sin colas y sin renunciar a la naturaleza más viva del país.